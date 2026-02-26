Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 februarie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 27 februarie, de la ora 20.00

26 feb. 2026, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 27 februarie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Gen. (R) Silviu Predoiu, prof. univ.dr. Dan Dungaciu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

FLASH NEWS SUA se folosesc de activele Lukoil ca pârghie pentru a face presiuni asupra Rusiei în negocierile de pace cu Ucraina
22:14
SUA se folosesc de activele Lukoil ca pârghie pentru a face presiuni asupra Rusiei în negocierile de pace cu Ucraina
ACTUALITATE Cauza penuriei de unt românesc pe rafturile magazinelor: Laptele vacilor carpatine nu este suficient de gras
22:04
Cauza penuriei de unt românesc pe rafturile magazinelor: Laptele vacilor carpatine nu este suficient de gras
CONTROVERSĂ O femeie a primit despăgubiri pentru că și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă. Caz fără precedent, în Italia
21:39
O femeie a primit despăgubiri pentru că și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă. Caz fără precedent, în Italia
ACTUALITATE Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru că și-a aprins un joint în România
21:21
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru că și-a aprins un joint în România
CONTROVERSĂ Trump este îndemnat să declare stare de urgență națională din cauza presupusei interferența a Chinei în alegerile din 2020
21:10
Trump este îndemnat să declare stare de urgență națională din cauza presupusei interferența a Chinei în alegerile din 2020
CONTROVERSĂ Ministrul Apărării și-a pierdut busola. Radu Miruță a încurcat studiourile de televiziune. Face postări despre participări la TVR, dar de fapt merge la B1 TV
20:52
Ministrul Apărării și-a pierdut busola. Radu Miruță a încurcat studiourile de televiziune. Face postări despre participări la TVR, dar de fapt merge la B1 TV

