Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării și-a pierdut busola. Radu Miruță a încurcat studiourile de televiziune. Face postări despre participări la TVR, dar de fapt merge la B1 TV

Ministrul Apărării și-a pierdut busola. Radu Miruță a încurcat studiourile de televiziune. Face postări despre participări la TVR, dar de fapt merge la B1 TV

Bianca Dogaru
26 feb. 2026, 20:52, Actualitate
Ministrul Apărării și-a pierdut busola. Radu Miruță a încurcat studiourile de televiziune. Face postări despre participări la TVR, dar de fapt merge la B1 TV

O nouă gafă marca Radu Miruță. Ministrul Apărării a fost invitat în această seară la B1 TV și a ținut să transmită acest lucru și urmăritorilor săi de pe rețelele sociale. Problema este însă, că ministrul a „uitat” unde se află și a încurcat postul de televiziune B1 cu TVR.

Imediat după ce a intrat în direct, pe contul de Facebook al lui Radu Miruță a și apărut o postare prin care era anunțată prezența ministrului în studioul „TVR”.

„Dezbat cu jurnaliștii TVR în această seară,” a scris acesta.

Abia 20 de minute mai târziu, după ce ministrul și-a amintit unde se află de fapt, postarea a fost editată, iar în text a apărut B1 TV.

„Știți că spun și lucrurile pe care unii nu vor să le audă. Știți că recunosc deschis și ce probleme sunt în Armată și discutăm despre ele. La fel de deschis dezbat cu jurnaliștii B1 TV în această seară, în direct.”

În cadrul aceleiași intervenții TV, Radu Miruță, a vorbit și despre numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al UM Sadu. Argumentul ministrului pentru care Caragea ar fi potrivit pentru această poziție este că acesta ar putea transmite la minister ce se întâmplă acolo.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Cred că Nicușor Dan și-a dat seama în SUA că situația este gravă”
22:00
Ion Cristoiu: „Cred că Nicușor Dan și-a dat seama în SUA că situația este gravă”
ACTUALITATE Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru că și-a aprins un joint în România
21:21
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru că și-a aprins un joint în România
INCIDENT Un bucureștean a fost plasat sub control judiciar. Bărbatul a amenințat o persoană cu arma, în parcarea unui supermarket
20:40
Un bucureștean a fost plasat sub control judiciar. Bărbatul a amenințat o persoană cu arma, în parcarea unui supermarket
FLASH NEWS Cum justifică Miruță că l-a adus pe fostul polițist Caragea la UM Sadu: „A avut 51 de plângeri în MAI și nu s-a confirmat niciuna / Le băgăm un om în coaste care să vină și să spună la minister ce se întâmplă acolo”
20:27
Cum justifică Miruță că l-a adus pe fostul polițist Caragea la UM Sadu: „A avut 51 de plângeri în MAI și nu s-a confirmat niciuna / Le băgăm un om în coaste care să vină și să spună la minister ce se întâmplă acolo”
ACTUALITATE Miruță dă jos armata din pod. Ministrul USR susține că a început igienizarea în MApN. Contracte și achiziții dubioase depistate
20:19
Miruță dă jos armata din pod. Ministrul USR susține că a început igienizarea în MApN. Contracte și achiziții dubioase depistate
APĂRARE Porturile ucrainene de la Dunăre au fost din nou ținta unui atac rusesc. O dronă a intrat în spațiul național
20:00
Porturile ucrainene de la Dunăre au fost din nou ținta unui atac rusesc. O dronă a intrat în spațiul național
Mediafax
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al prezidenţialelor
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
A fost descoperită o legătură surprinzătoare între furtunile solare și cutremure

Cele mai noi

Trimite acest link pe