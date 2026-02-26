Ministrul Apărării și-a pierdut busola. Radu Miruță a încurcat studiourile de televiziune. Face postări despre participări la TVR, dar de fapt merge la B1 TV

O nouă gafă marca Radu Miruță. Ministrul Apărării a fost invitat în această seară la B1 TV și a ținut să transmită acest lucru și urmăritorilor săi de pe rețelele sociale. Problema este însă, că ministrul a „uitat” unde se află și a încurcat postul de televiziune B1 cu TVR.

Imediat după ce a intrat în direct, pe contul de Facebook al lui Radu Miruță a și apărut o postare prin care era anunțată prezența ministrului în studioul „TVR”.

„Dezbat cu jurnaliștii TVR în această seară,” a scris acesta.

Abia 20 de minute mai târziu, după ce ministrul și-a amintit unde se află de fapt, postarea a fost editată, iar în text a apărut B1 TV.

„Știți că spun și lucrurile pe care unii nu vor să le audă. Știți că recunosc deschis și ce probleme sunt în Armată și discutăm despre ele. La fel de deschis dezbat cu jurnaliștii B1 TV în această seară, în direct.”

În cadrul aceleiași intervenții TV, Radu Miruță, a vorbit și despre numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al UM Sadu. Argumentul ministrului pentru care Caragea ar fi potrivit pentru această poziție este că acesta ar putea transmite la minister ce se întâmplă acolo.

AUTORUL RECOMANDĂ: