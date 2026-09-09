Numele lui Pilat fusese transliterat din latină în greacă, ceea ce nu era neobișnuit pentru acea vreme, dar ortografia specifică exista, la acea vreme, scrie popularmechanics.com.

Cine a purtat în realitate inelul de cupru cu numele lui Ponțiu Pilat

În ruinele palatului și fortăreței antice Herodium, printre ruinele a ceea ce a fost cândva o grădină, un inel de cupru, modest de altfel, a așteptat 2.000 de ani ca să fie redescoperit.

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Arheologul Gideon Foerster (Hebrew University), alături de echipa sa, au găsit inelul de cupru la situl arheologic, aflat la 8 mile sud-est de Ierusalim, în timpul săpăturilor din anii 1968-1969.

La acea vreme, obiectul părea unul fără semnificație, la fel ca sutele de alte artefacte.

Relicva, datată în secolul I î.Hr., este gravată cu imaginea unui crater caliciform, împreună cu numele infamului prefect roman Ponțiu Pilat, scris cu litere grecești. Unii au crezut că ar fi putut fi purtată chiar de Pilat. Alții au rămas sceptici.

Inelul are o calitate slabă a construcției și inscripția sa a fost transliterată din latină în greacă.

Nu pare un obiect demn de un guvernator din Iudeea – dar de ce îi poartă numele?

Misterul inelului lui Pilat

Recent, Catherine Bonesho, profesor de iudaism antic la UCLA, a examinat inelul, pentru a desluși misterul străvechi.

Lucrurile se pot pierde în traducere și transliterare. Inscripția ar fi trebuit să însemne că inelul îi aparține lui Pilat sau unuia dintre oficialii săi.

Alți arheologi susțin că inscripția ar fi însemnat cu totul altceva în greacă, fără nicio legătură cu Pilat.

Bonesho crede că inelul ar fi fost purtat de un servitor sau sclav care a lucrat pentru oamenii guvernatorului.

Deoarece greaca era mult mai vorbită decât latina în regiunea unde a fost găsit inelul, un cuvând latin a fost scris cu litere grecești, fapt ce a dus la un „hibrid”, despre care s-a crezut, vreme îndelungată, că ar fi o greșeală.

„Elita locală ar fi comandat inelul pentru un sclav, în scopul folosirii în Herodium pentru diverse activități ale administrației Pilat”, a scris Bonesho într-un studiu recent, publicat în „Palestine Exploration Quarterly”.

„Această reconstrucție explică în mod plauzibil caracteristicile inelului și are potențialul de a lămuri administrația cotidiană a Iudeii romane.”

Inelul a fost uitat în depozit până în 2018, când a fost curățat și inscripțiile au devenit vizibile.

O greșeală de transliterare veche de 2.000 de ani

Inelul prezintă litere grecești care compun ΠΙΛΑΤΟ (PILATO) pe ambele părți ale imaginii caliciului, aparent menită să fie citită în sensul acelor de ceasornic din cauza lipsei de spațiu de pe lunetă. „ΠΙ” sau „PI” este inscripționat în dreapta, în timp ce „ΛΑΤΟ” sau „LATO” este în stânga.

Acest lucru trebuie să fi fost necesar deoarece imaginea caliciului a fost ștampilată pe lunetă înainte de a fi făcută inscripția.

Lângă ΠΙ se află marcajul slab a ceea ce pare a fi o Λ, sau lambda, posibil din desen. După ce creatorul a stabilit că nu există suficient spațiu, lambda a fost mutată pe cealaltă parte.

Dar aceasta este cea mai mică dintre problemele inscripției.

Dacă ΠΙΛΑΤΟ ar trebui să fie într-adevăr forma greacă a latinescului Pilatus, Bonesho este convins că numele ar trebui scris într-o formă nominativă, cum ar fi ΠΙΛΑΤΟΣ (PILATOS).

Pentru a semnala că inelul aparținea lui Pilat sau unuia dintre oficialii săi, un gravor ar fi putut alege fie genitivul ΠΙΛΑΤΟΥ (PILATOU), „aparținând lui Pilat”, fie dativul ΠΙΛΑΤΩ, „pentru Pilat”.

ΠΙΛΑΤΟ sau PILATO?

Terminația unui O sau a unui omicron este ceea ce face ca acest inel să fie atât de neobișnuit. Nu există nicio formă grecească cunoscută a numelui lui Pilat scrisă astfel și este puțin probabil ca inscripției să îi lipsească un ypsilon (Υ) deoarece scriitorul a rămas fără spațiu, l-a prescurtat sau l-a scris greșit.

Abrevierile sunt comune în greacă și latină, dar spre deosebire de acest inel, acestea includ doar primele câteva litere ale unui nume sau elimină întreaga majusculă care îl termină. Cu toate acestea, există o altă explicație a semnificației inscripției care are de fapt sens.

Bonesho consideră că ΠΙΛΑΤΟ a fost transliterat din forma dativă latină a lui PILATO. Dacă aceasta a fost intenția, inscripția era destinată obiectelor ștampilate de inel – nu pentru a indica faptul că Pilat purta inelul însuși. Transliterarea latinei în greacă și a grecii în latină era obișnuită în această perioadă în Iudeea romană. Uneori, latina era transliterată deoarece, greaca fiind o limbă mai comună, oricine înscria un cuvânt sau un nume nu era familiarizat cu alfabetul latin. De asemenea, s-ar putea ca PILATO să fi fost transliterat în greacă din cauza prevalenței vorbitorilor de greacă (mulți dintre ei neînțelegând latina) în regiune. Așadar, inscripția trebuia să fie ușor de înțeles. Purtătorul inelului era probabil un iudeu angajat de administrația lui Pilat pentru a ștampila lăzi, borcane și documente pentru a demonstra că acestea aparțineau prefectului.

„Transliterarea greacă a formei latine PILATO reflectă nu doar o legătură cu administrația romană și cu prefectul Pilat însuși, ci și interacțiunile acelei administrații cu localnicii”, a spus Bonesho, „Fie că este vorba de elitele locale care lucrează pentru administrație, de muncitorii lor (foști) înrobiți sau de meșterii unui atelier din Ierusalim.”

Sursa foto: Capturi Popular Mechanics