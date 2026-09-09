Gigantul sud-coreean LG se confruntă cu acuzații grave privind modul în care televizoarele sale smart colectează date despre utilizatori și despre dispozitivele din locuințele acestora. Cercetătorii susțin că unele modele pot capta sunete chiar și atunci când televizorul se află în standby și că pot identifica dispozitive conectate la aceeași rețea Wi-Fi. LG respinge acuzațiile și spune că televizoarele sale procesează datele audio doar în anumite situații, atunci când utilizatorul activează funcțiile de recunoaștere vocală.

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Cercetătorii susțin că televizoarele LG colectează mult mai multe date decât ar crede utilizatorii

Investigația a fost realizată de echipa din spatele canalului de YouTube Gamers Nexus, împreună cu Level1Techs și cercetători independenți în securitate.

Aceștia au analizat traficul de date al mai multor televizoare LG și modul în care funcționează software-ul instalat pe acestea. Potrivit cercetătorilor, televizoarele testate au transmis și au colectat o cantitate importantă de informații despre utilizator și despre mediul în care se află.

Printre datele observate s-ar număra adrese IP, informații despre locație și date despre rețelele Wi-Fi din apropiere. Televizoarele ar fi identificat inclusiv numele rețelelor, intensitatea semnalului și numerele canalelor Wi-Fi.

Mai mult, cercetătorii susțin că televizoarele puteau identifica dispozitive aflate în aceeași rețea locală, chiar dacă acestea nu erau conectate direct la televizor.

Lista este surprinzător de lungă: telefoane, ceasuri inteligente, routere, termostate, purificatoare de aer și computere.

Cu alte cuvinte, un televizor smart nu ar fi interesat doar de ceea ce urmărește proprietarul său, ci ar putea obține și informații despre dispozitivele care se află în aceeași rețea.

Televizorul ar putea capta sunete chiar și în standby

Cea mai sensibilă acuzație vizează însă microfonul televizorului.

Potrivit Gamers Nexus, testele au indicat că anumite televizoare LG pot înregistra audio după activarea funcției de recunoaștere vocală, inclusiv atunci când ecranul se află în standby.

Cercetătorii spun că au găsit chiar transcrieri în format text generate pe baza sunetelor captate de televizor.

Și mai important, aceștia susțin că televizorul poate păstra local date audio chiar și atunci când este deconectat de la internet. După restabilirea conexiunii, datele asociate ar putea fi transmise.

Dacă aceste constatări sunt confirmate, problema depășește simpla colectare a datelor despre obiceiurile de vizionare. Un televizor amplasat în sufragerie ar putea deveni, în anumite condiții, un dispozitiv capabil să capteze conversații din locuință.

Gamers Nexus a descris situația drept o „invazie gravă a vieții private”.

De ce sunt televizoarele interesate de datele utilizatorilor?

O parte importantă a explicației ține de publicitate.

LG operează propria divizie de publicitate, LG Ads Solutions, iar televizoarele companiei folosesc tehnologia Automatic Content Recognition, cunoscută sub acronimul ACR.

ACR analizează conținutul afișat sau redat de televizor și creează o amprentă digitală care poate fi comparată cu o bază de date. Astfel, tehnologia poate identifica programele urmărite, reclamele afișate și alte informații despre comportamentul de vizionare.

LG a anunțat în 2022 că tehnologia ACR, folosită inițial pe televizoarele sale smart din Statele Unite, urma să fie extinsă la televizoare vândute în 27 de țări.

Compania susține că datele ACR sunt anonimizate și procesate în conformitate cu legislația privind protecția vieții private.

Ele pot fi folosite pentru a măsura eficiența unei reclame și pentru a afla dacă o reclamă a determinat, de exemplu, înscrierea utilizatorului la un serviciu sau instalarea unei aplicații.

LG spune că nu își ascultă utilizatorii

LG respinge acuzațiile formulate de Gamers Nexus.

Compania a transmis că televizoarele sale procesează date audio doar atunci când utilizatorul ține apăsat butonul de voce de pe telecomandă sau atunci când televizorul recunoaște un cuvânt de activare precum „Hi LG”, după ce utilizatorul a activat funcția de recunoaștere vocală la distanță.

LG susține că, în afara acestor situații, televizoarele sale nu colectează și nu înregistrează conversațiile ambientale.

Compania mai spune că detectarea cuvântului de activare este realizată local, pe televizor, iar datele sunt șterse imediat dacă respectivul cuvânt nu este recunoscut.

Televizoarele pot vedea și ce alte dispozitive ai în casă

O altă funcție descoperită de cercetători este capacitatea televizoarelor LG de a scana dispozitivele aflate în aceeași rețea.

LG nu contestă această funcționalitate. Compania spune că televizoarele sale pot identifica și se pot conecta la dispozitive din apropiere pentru a oferi funcții specifice televizoarelor smart.

Potrivit LG, este vorba despre o funcție obișnuită, întâlnită și la alte televizoare smart și dispozitive pentru case inteligente.

Problema apare atunci când această funcție este privită din perspectiva securității. Dacă un televizor este compromis de un atacator, accesul său la informații despre rețeaua locală ar putea oferi o imagine asupra dispozitivelor existente în locuință.

Cercetătorii susțin că au identificat și vulnerabilități care ar putea permite executarea de cod de la distanță. Detaliile tehnice nu au fost făcute publice deoarece procesul de raportare responsabilă către LG este încă în desfășurare.

Milioane de televizoare sunt conectate la ecosistemul LG

Dimensiunea problemei este importantă tocmai pentru că televizoarele smart sunt extrem de răspândite.

Potrivit materialelor LG Ads Solutions, aproximativ 49 de milioane de televizoare LG care folosesc sistemul webOS se află numai în Statele Unite. Compania afirmă că ecosistemul său publicitar poate ajunge, în total, la aproximativ 363 de milioane de dispozitive conectate care pot fi vizate de reclame.

Asta nu înseamnă că toate aceste dispozitive sunt afectate de vulnerabilitățile investigate de cercetători. Investigația s-a concentrat pe anumite modele și funcții, iar amploarea exactă a problemei nu este încă stabilită.

Însă cifrele arată cât de mare este ecosistemul în care televizoarele smart pot deveni surse de date.

LG nu este singurul producător care colectează date

Tehnologia ACR nu este specifică LG. Majoritatea marilor producători de televizoare smart folosesc într-o formă sau alta tehnologii care permit colectarea unor informații despre conținutul urmărit și despre comportamentul utilizatorilor.

Problema ridicată de această investigație este însă cât de clar sunt informați consumatorii despre aceste practici și cât de ușor pot refuza colectarea anumitor date.

În cazul LG, cercetătorii susțin că informațiile despre funcțiile de confidențialitate sunt ascunse în pagini și documente pe care utilizatorii trebuie să le caute pentru a le găsi.

Ce pot face proprietarii de televizoare smart

Nu este nevoie ca proprietarii de televizoare LG să intre în panică, însă există câteva măsuri simple care pot reduce cantitatea de date colectată și pot limita accesul televizorului la rețeaua de acasă.

În primul rând, este recomandată instalarea tuturor actualizărilor de software și firmware, în special a celor de securitate.

De asemenea, utilizatorii ar trebui să verifice meniurile de confidențialitate și acordurile acceptate la configurarea televizorului. Funcții precum ACR, reclamele personalizate, colectarea informațiilor despre vizionare sau recunoașterea vocală pot fi dezactivate dacă nu sunt necesare.

Este important și ca utilizatorii să nu accepte automat toate acordurile afișate la configurarea televizorului. Unele dintre acestea se referă la funcții opționale de publicitate sau colectare de date.

O măsură suplimentară este conectarea televizorului la o rețea separată de cea principală a casei, împreună cu alte dispozitive IoT. În acest fel, dacă televizorul este compromis, accesul atacatorului la computerele și telefoanele din rețeaua principală poate fi limitat.

În cele din urmă, experții recomandă dezactivarea UPnP de pe router dacă această funcție nu este necesară și evitarea expunerii directe a serviciilor televizorului la internet.