Prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, taxată de unii bucureșteni. De ce este contestat proiectul, unde se află și cum funcționează

Primăria Capitalei anunță că a înființat prima trecere de pietoni inteligentă din București. Se află pe Șos. Chitilei, la intersecția cu Str. Prahovei și este un proiect pilot, menit să protejeze pietonii când traversează. Municipalitatea spune că acest prim proiect de semaforizare inteligentă va fi folosit pentru a testa cum reacționează tehnologia în traficul din București și cum se comportă șoferii. Unii dintre locuitorii capitalei nu sunt de acord cu inițiativa și au comentat pe Facebook.

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„Am amenajat prima trecere de pietoni inteligentă din București! Se află pe Șos. Chitilei, la intersecția cu Str. Prahovei și este un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare”, scriu într-o postare pe Facebook reprezentanții Primăriei Capitalei.

Cum funcționează trecerea de pietoni inteligentă

Potrivit reprezentanților Municipalității, sistemul care stă la baza funcționării noii treceri de pietoni rezolvă o problemă mare, frecventă în orașe, aceea că șoferii se obișnuiesc cu luminile care clipesc non-stop și nu le mai observă.

„Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode:

Detecție în 3 straturi: senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine. Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa, eliminând situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră).

Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment.

Este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile.

Cum au primit bucureștenii proiectul

Unii bucureșteni au taxat demersul Primăriei și au comentat la postarea de pe Facebook.

„TOATE ar trebui să fie așa !!!

Și să le faceți și mentenanță…că voi le cumpărați, vă luați comisioane și apoi le lăsați să ruginească „

„La fel de inteligentă cea de pe Constantin Brâncuși?…care nu mai funcționează de cel puțin 8 ani și pentru care am trimis o grămadă de sesizări”

„Așa da. Însă înțeleg din video că încă este în faza de testare? Toate luminile sunt aprinse dar pietoni nu sunt și masinile trec. Fix pe dos video față de descrierea text anterioară. Nu era mai bine să vă lăudați când proiectul era finalizat?”

„Va rugăm să instalați semafoare nu licurici!”

„Atâta tehnologie când un semafor cu buton pieton era cred mult mai eficient”, au scris locuitorii Capitalei.