Prima pagină » Social » Prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, taxată de unii bucureșteni. De ce este contestat proiectul, unde se află și cum funcționează

Prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, taxată de unii bucureșteni. De ce este contestat proiectul, unde se află și cum funcționează

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primăria Capitalei anunță că a înființat prima trecere de pietoni inteligentă din București. Se află pe Șos. Chitilei, la intersecția cu Str. Prahovei și este un proiect pilot, menit să protejeze pietonii când traversează. Municipalitatea spune că acest prim proiect de semaforizare inteligentă va fi folosit pentru a testa cum reacționează tehnologia în traficul din București și cum se comportă șoferii. Unii dintre locuitorii capitalei nu sunt de acord cu inițiativa și au comentat pe Facebook.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Am amenajat prima trecere de pietoni inteligentă din București! Se află pe Șos. Chitilei, la intersecția cu Str. Prahovei și este un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare”, scriu într-o postare pe Facebook reprezentanții Primăriei Capitalei.

Cum funcționează trecerea de pietoni inteligentă

Potrivit reprezentanților Municipalității, sistemul care stă la baza funcționării noii treceri de pietoni rezolvă o problemă mare, frecventă în orașe, aceea că șoferii se obișnuiesc cu luminile care clipesc non-stop și nu le mai observă.

„Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode:

  • Detecție în 3 straturi: senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine. Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa, eliminând situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră).
  • Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment.
  • Este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile.

Cum au primit bucureștenii proiectul

Unii bucureșteni au taxat demersul Primăriei și au comentat la postarea de pe Facebook.

„TOATE ar trebui să fie așa !!!
Și să le faceți și mentenanță…că voi le cumpărați, vă luați comisioane și apoi le lăsați să ruginească „
„La fel de inteligentă cea de pe Constantin Brâncuși?…care nu mai funcționează de cel puțin 8 ani și pentru care am trimis o grămadă de sesizări”
„Așa da. Însă înțeleg din video că încă este în faza de testare? Toate luminile sunt aprinse dar pietoni nu sunt și masinile trec. Fix pe dos video față de descrierea text anterioară. Nu era mai bine să vă lăudați când proiectul era finalizat?”
„Va rugăm să instalați semafoare nu licurici!”
„Atâta tehnologie când un semafor cu buton pieton era cred mult mai eficient”, au scris locuitorii Capitalei.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Anglia. Ce sancțiuni a dat justiția britanică la șase ani de la tragedie
18:20
Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Anglia. Ce sancțiuni a dat justiția britanică la șase ani de la tragedie
FLASH NEWS Ce au descoperit experții în cazul dronei care a survolat deasupra municipiului Roman și apoi a explodat în Republica Moldova
17:40
Ce au descoperit experții în cazul dronei care a survolat deasupra municipiului Roman și apoi a explodat în Republica Moldova
INEDIT Un român de 50 de ani s-a spălat într-o fântână aflată în centrul unui oraș din Italia. „Bălăceala” l-a costat scump
17:06
Un român de 50 de ani s-a spălat într-o fântână aflată în centrul unui oraș din Italia. „Bălăceala” l-a costat scump
ECONOMIE Transportul cerealelor se scumpește din cauza blocajului de pe Canalul Sulina. Peste 10 nave așteaptă în zona Milei 26 de câteva zile
16:12
Transportul cerealelor se scumpește din cauza blocajului de pe Canalul Sulina. Peste 10 nave așteaptă în zona Milei 26 de câteva zile
EXCLUSIV Adriana Bahmuțeanu, scandalizată după ce obiectele personale ale lui Silviu Prigoană au fost găsite într-un târg de vechituri: „Mie nu a vrut să-mi dea nimic”. Fosta soție a milionarului face dezvăluiri în exclusivitate pentru Gândul
15:51
Adriana Bahmuțeanu, scandalizată după ce obiectele personale ale lui Silviu Prigoană au fost găsite într-un târg de vechituri: „Mie nu a vrut să-mi dea nimic”. Fosta soție a milionarului face dezvăluiri în exclusivitate pentru Gândul
ACCIDENT Accident pe Șoseaua Viilor din Capitală. Un polițist de la Rutieră, transportat la spital după ce motocicleta sa s-a ciocnit cu un autoturism
15:17
Accident pe Șoseaua Viilor din Capitală. Un polițist de la Rutieră, transportat la spital după ce motocicleta sa s-a ciocnit cu un autoturism
Mediafax
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
Digi24
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
„Știm, asta supără mulți misogini”. Șeful sindicatului Metrorex, PUS LA ZID de Diana Buzoianu după derapajul sexist
Click
Cine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Mormântul „păstrătorului de secrete” din Egiptul Antic, descoperit la Saqqara
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe