Arheologii italieni au descoperit un sit antic care corespunde descrierii biblice a locului în care a fost înmormântat Iisus Hristos. Studiul preliminar a fost publicat în revista de specialitate „Liber Annuus”.

În 2022 urma să fie restaurată podeaua Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, ceea ce a dus la efectuarea unor săpături. Echipa coordonată de Francesca Romana Stasolla, profesoară la Universitatea „La Sapienza” din Roma, a găsit o fostă carieră de piatră, urmele unor grădini, dar și morminte săpate în stâncă, relatează Bild.

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În Evanghelia după Ioan se menționează că „Aproape de locul unde a fost răstignit Iisus se află o grădină, iar în grădină un mormânt nou, în care nu fusese pus nimeni”.

Răstignirea a avut loc aproape de Ierusalim, dar în afara porților cetății

Potrivit Evangheliei după Ioan (19.20) și Evreilor (12.12), răstignirea a avut loc aproape de Ierusalim, dar în afara porților cetății. Cercetătorii au identificat această zonă ca fiind din perioada lui Hristos.

„Evanghelia vorbește despre un teren verde între Golgota și mormânt, iar noi am identificat aceste câmpuri cultivate”, a declarat Stasolla pentru Times of Israel.

Construcțiile romane din perioada împăratului Hadrian acopereau mormântul

Mormintele descoperite de arheologi corespund descrierilor din Evangheliile după Matei, Marcu și Luca, conform cărora mormântul lui Iisus fusese săpat în stâncă. O cameră funerară specială fusese acoperită de o construcție romană din timpul domniei împăratului Hadrian, în secolul al II-lea.

Aproximativ 200 de ani mai târziu, împăratul Constantin a ordonat demolarea clădirii romane, iar muncitorii au dezgropat mormântul. Pe acel loc s-a construit un sanctuar creștin, unde pelerinii se adunau pentru rugăciune.