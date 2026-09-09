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Observi detaliul ascuns din tablou? Personajul a generat numeroase controverse în mediul online

Observi detaliul ascuns din tablou? Personajul a generat numeroase controverse în mediul online
Observi detaliul ascuns din tablou? Imaginea a generat numeroase controverse în mediul online
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Un tablou vechi de 90 de ani a generat rumoare în rândul internauților, atrași de teoriile privind călătoria în timp”, scrie Daily Mail.

Este vorba de tabloul „Mr Pynchon and the Settling of Springfield”, din 1937, care ar include și un „călător în timp” care își face „selfie” cu telefonul mobil.

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Obiectul cu pricina, care nu ar fi putut exista în 1600 sau 1930, a dus la apariția a numeroase speculații online, privind călătoria în timp.

„Arată exact ca un telefon celular”, scrie cineva. „Este cumva un iPhone?”, se întreabă un alt comentator.

Ar fi vorba de o oglindă

Se pare că obiectul ar fi, potrivit istoricilor, o banală oglindă, pe care bărbatul indigen ar fi obținut-o în urma unui troc făcut cu gazetarul englez William Pynchon.

Acest tablou din 1937 este doar unul dintre cele despre care s-a presupus că ar conține obiecte din alte secole.

Pictura controversată, realizată de artistul italian Umberto Romano, ar fi una dintre cele șase picturi murale din epoca New Deal care prezintă istoria orașului Springfield, Massachusetts – unde Romano a crescut.

În tablou apare Pynchon, fondatorul orașului Springfield, în timp ce face schimb cu băștinașii, cel mai probabil din tribul Pocumtuc din vestul Massachusetts-ului, undeva în anii 1630, când a fost înființată așezarea.

Potrivit istoricului Daniel Crown, obiectul misterios din mâna bărbatului ar fi o oglinidă.

Oglinzile reprezentau un bun foarte comun de troc în acele vremuri. În ciuda afirmațiilor științifice, unii internauți au spus că ar fi vorba despre un „telefon mobil”.

Sursa foto: Capturi Daily Mail / US Postal Service

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