Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz susține că „USR și PNL nu vor fuziona niciodată”, la două zile după acordul de înțelegere dintre cele două formațiuni

Dominic Fritz susține că „USR și PNL nu vor fuziona niciodată”, la două zile după acordul de înțelegere dintre cele două formațiuni

Dominic Fritz susține că
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La două zile după acordul de colaborare încheiat între USR și PNL, Dominic Fritz susține că cele două partide „nu vor fuziona niciodată”. Cu toate acestea, liderul USR subliniază că principalul scop, pentru alegerile parlamentare din 2028, este crearea unei alianțe politice îndeajuns de puternice, încât, se opună PSD-ului și partidului AUR.

 ”PNL şi USR nu vor fuziona niciodată. Sunt două partide diferite, cu o istorie diferită, cu o cultură organizaţională diferită şi, parţial, şi cu idei diferite pentru România”, a declarat Dominic Fritz.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Fritz a afirmat, însă, că USR se pregătește intens pentru alegerile parlamentare din 2028 și caută să atragă cât mai mulți aliați de partea formațiunii.

”E clar că pentru următoarele alegeri, oricând va fi, trebuie să existe o coaliţie mare care se opune acestui monstru corupt ce este alianţa PSD-AUR. Asta este o miză mult dincolo de interesele fiecărui partid”, a spus Dominic Fritz, într-un interviu la Cotidianul.

Fritz: „În 2028 România să fie guvernată de un Guvern care să nu includă nici PSD, nici AUR”

Acesta a reiterat că USR-ul vrea ca după alegerile parlamentare din 2028, Guvernul să nu includă nici PSD, nici AUR. E important să amintim că PSD și AUR au ieșit pe primele două locuri la alegerile parlamentare din 2024, la mare distanță de USR, care s-a clasat pe locul patru.

”Eu cred că e absolut necesar ca în 2028 România să fie guvernată de o coaliţie, de un Guvern care să nu includă nici partidul de lux PSD, nici partidul extremist AUR. Şi pentru asta muncim”, a subliniat Fritz.

Fritz: USR și PNL împărtășesc „o viziune comună”

Cu toate acestea, Dominic Fritz a sugerat, însă, că, la acest moment, USR și PNL fac front comun împotriva adversarilor politici.

„Dar sunt două partide care în acest moment istoric în care ne aflăm la o cotitură periculoasă pentru România au aceeaşi viziune, adică viziunea unei ţări care este suverană faţă de clanuri mafiotice care au acaparat puterea şi o ţară care investeşte, care inovează, care este deschisă, care este integrată şi puternică în Uniunea Europeană, care livrează rezultate pentru cetăţeni, care are un stat, o administraţie funcţională în slujba cetăţenilor.”, a mai spus Fritz.

Ce presupune acordul de colaborare dintre USR și PNL

PNL și USR au anunța luni, 7 septembrie, că au încheiat un acord de colaborare parlamentară, prin care își propun coordonarea acțiunilor legislative și politice pe durata actualei legislaturi.

Potrivit comunicatului emis, acordul reunește 54 de deputați și 26 de senatori PNL, respectiv 40 de deputați și 19 senatori USR. Diana Stoica, liderul deputaţilor USR, a transmis că acordul reprezintă ”un angajament concret de a transforma priorități comune în legi adoptate”, nu doar un gest simbolic.

PNL și USR vor coordona susținerea comună a proiectelor legislative aflate în procedură parlamentară, inițierea de noi propuneri legislative, precum și desfășurarea de activități politice coordonate pentru promovarea unor politici publice rezultate din inițiativele comune. Formațiunile susțin că regula principală a colaborării sunt votul convergent și coinițierea propunerilor legislative, pe baza deciziilor liderilor de grup.

PSD și AUR, partide majoritare la alegerile parlamentare din 2024

La alegerile parlamentare 2024, PSD a obținut 2.065.087 de voturi, respectiv 22,30 % din voturile exprimate. AUR a obținut 1.694.705 de voturi, respectiv 18,30 % din voturile exprimate.

Împreună, PSD și AUR au strâns 3.759.792 de voturi, dintr-un total de 9.259.644 de voturi exprimate. Abia apoi urmează PNL, USR, UDMR etc.

  • PSD: 123 de mandate (86 de deputați și 37 de senatori);
  • AUR: 92 de mandate (64 de deputați și 28 de senatori);
  • PNL: 72 de mandate (50 de deputați și 22 de senatori);
  • USR: 59 de mandate (40 de deputați și 19 senatori);
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Una dintre cele mai grele voci din PNL îl acuză pe Bolojan că promovează traseismul politic: „A adoptat 9 dalmațieni”
21:21
Una dintre cele mai grele voci din PNL îl acuză pe Bolojan că promovează traseismul politic: „A adoptat 9 dalmațieni”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Un senator AUR vrea lege prin care să fie pedepsite oficialităţile care nu celebrează Ziua Drapelului. Sărbătoarea ar urma să aibă loc pe 26 iunie și toate instituțiile statului ar fi obligate să o celebreze
19:47
Un senator AUR vrea lege prin care să fie pedepsite oficialităţile care nu celebrează Ziua Drapelului. Sărbătoarea ar urma să aibă loc pe 26 iunie și toate instituțiile statului ar fi obligate să o celebreze
REACȚIE De 24 de ore USR se războiește cu jurnalista Sorina Matei, după numirea acesteia la conducerea TVR. Partidul atacă în valuri noua directoare, cunoscută ca ziarist incomod
19:28
De 24 de ore USR se războiește cu jurnalista Sorina Matei, după numirea acesteia la conducerea TVR. Partidul atacă în valuri noua directoare, cunoscută ca ziarist incomod
PROIECT DE LEGE Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
18:12
Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
FLASH NEWS Nicușor Dan a promulgat legea prin care personalul contractual nu mai este în pericol să fie asimilat funcționarului public și nu mai intră sub incidența incompatibilității
17:37
Nicușor Dan a promulgat legea prin care personalul contractual nu mai este în pericol să fie asimilat funcționarului public și nu mai intră sub incidența incompatibilității
NEWS ALERT Sondaj devastator. 68% dintre cetățenii europeni consideră că UE este într-o „deteriorare generală” sub mandatul Ursulei von der Leyen. Noile date, prezentate de unul dintre cele mai influente think tankuri din Europa
16:34
Sondaj devastator. 68% dintre cetățenii europeni consideră că UE este într-o „deteriorare generală” sub mandatul Ursulei von der Leyen. Noile date, prezentate de unul dintre cele mai influente think tankuri din Europa
Mediafax
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
Digi24
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
„Știm, asta supără mulți misogini”. Șeful sindicatului Metrorex, PUS LA ZID de Diana Buzoianu după derapajul sexist
Click
Cine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Mormântul „păstrătorului de secrete” din Egiptul Antic, descoperit la Saqqara
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
EXCLUSIV Eugen Teodorovici a dezvăluit pentru Gândul că există discuții pentru propunerea lui ca premier. Fostul ministru e dispus să accepte
21:45
Eugen Teodorovici a dezvăluit pentru Gândul că există discuții pentru propunerea lui ca premier. Fostul ministru e dispus să accepte
FLASH NEWS Apple lansează „iPhone Duo”, primul său iPhone pliabil. Cum arată și care este prețul de pornire
21:45
Apple lansează „iPhone Duo”, primul său iPhone pliabil. Cum arată și care este prețul de pornire
VIDEO Romania strălucește la Festivalul de Film de la Veneția. Regizoarea Alina Șerban a adus un taraf pe covorul roșu și a dansat alături de actori
21:28
Romania strălucește la Festivalul de Film de la Veneția. Regizoarea Alina Șerban a adus un taraf pe covorul roșu și a dansat alături de actori
EXCLUSIV Eugen Teodorovici denunță încercarea de renunțarea la dreptul de veto al României în UE. „Statele mari pot lua decizii care ne vor afecta/ Au mai încercat să influențeze decizii”
21:15
Eugen Teodorovici denunță încercarea de renunțarea la dreptul de veto al României în UE. „Statele mari pot lua decizii care ne vor afecta/ Au mai încercat să influențeze decizii”
ULTIMA ORĂ Apple a prezentat iPhone 18 Pro și Pro Max. Ce este nou la noua generație, cum arată și care este prețul de pornire
21:04
Apple a prezentat iPhone 18 Pro și Pro Max. Ce este nou la noua generație, cum arată și care este prețul de pornire
CONTROVERSĂ Gigantul internațional LG este acuzat că-și supraveghează utilizatorii și le colectează datele prin televizoarele sale smart. Chiar și stinse, acestea ar înregistra tot ce se intâmplă în casele în care sunt amplasate. E vorba de milioane de modele
20:33
Gigantul internațional LG este acuzat că-și supraveghează utilizatorii și le colectează datele prin televizoarele sale smart. Chiar și stinse, acestea ar înregistra tot ce se intâmplă în casele în care sunt amplasate. E vorba de milioane de modele

Cele mai noi

Trimite acest link pe