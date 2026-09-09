Dominic Fritz susține că „USR și PNL nu vor fuziona niciodată”, la două zile după acordul de înțelegere dintre cele două formațiuni

La două zile după acordul de colaborare încheiat între USR și PNL, Dominic Fritz susține că cele două partide „nu vor fuziona niciodată”. Cu toate acestea, liderul USR subliniază că principalul scop, pentru alegerile parlamentare din 2028, este crearea unei alianțe politice îndeajuns de puternice, încât, se opună PSD-ului și partidului AUR.

”PNL şi USR nu vor fuziona niciodată. Sunt două partide diferite, cu o istorie diferită, cu o cultură organizaţională diferită şi, parţial, şi cu idei diferite pentru România”, a declarat Dominic Fritz.

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Fritz a afirmat, însă, că USR se pregătește intens pentru alegerile parlamentare din 2028 și caută să atragă cât mai mulți aliați de partea formațiunii.

”E clar că pentru următoarele alegeri, oricând va fi, trebuie să existe o coaliţie mare care se opune acestui monstru corupt ce este alianţa PSD-AUR. Asta este o miză mult dincolo de interesele fiecărui partid”, a spus Dominic Fritz, într-un interviu la Cotidianul.

Fritz: „În 2028 România să fie guvernată de un Guvern care să nu includă nici PSD, nici AUR”

Acesta a reiterat că USR-ul vrea ca după alegerile parlamentare din 2028, Guvernul să nu includă nici PSD, nici AUR. E important să amintim că PSD și AUR au ieșit pe primele două locuri la alegerile parlamentare din 2024, la mare distanță de USR, care s-a clasat pe locul patru.

”Eu cred că e absolut necesar ca în 2028 România să fie guvernată de o coaliţie, de un Guvern care să nu includă nici partidul de lux PSD, nici partidul extremist AUR. Şi pentru asta muncim”, a subliniat Fritz.

Fritz: USR și PNL împărtășesc „o viziune comună”

Cu toate acestea, Dominic Fritz a sugerat, însă, că, la acest moment, USR și PNL fac front comun împotriva adversarilor politici.

„Dar sunt două partide care în acest moment istoric în care ne aflăm la o cotitură periculoasă pentru România au aceeaşi viziune, adică viziunea unei ţări care este suverană faţă de clanuri mafiotice care au acaparat puterea şi o ţară care investeşte, care inovează, care este deschisă, care este integrată şi puternică în Uniunea Europeană, care livrează rezultate pentru cetăţeni, care are un stat, o administraţie funcţională în slujba cetăţenilor.”, a mai spus Fritz.

Ce presupune acordul de colaborare dintre USR și PNL

PNL și USR au anunța luni, 7 septembrie, că au încheiat un acord de colaborare parlamentară, prin care își propun coordonarea acțiunilor legislative și politice pe durata actualei legislaturi.

Potrivit comunicatului emis, acordul reunește 54 de deputați și 26 de senatori PNL, respectiv 40 de deputați și 19 senatori USR. Diana Stoica, liderul deputaţilor USR, a transmis că acordul reprezintă ”un angajament concret de a transforma priorități comune în legi adoptate”, nu doar un gest simbolic.

PNL și USR vor coordona susținerea comună a proiectelor legislative aflate în procedură parlamentară, inițierea de noi propuneri legislative, precum și desfășurarea de activități politice coordonate pentru promovarea unor politici publice rezultate din inițiativele comune. Formațiunile susțin că regula principală a colaborării sunt votul convergent și coinițierea propunerilor legislative, pe baza deciziilor liderilor de grup.

PSD și AUR, partide majoritare la alegerile parlamentare din 2024

La alegerile parlamentare 2024, PSD a obținut 2.065.087 de voturi, respectiv 22,30 % din voturile exprimate. AUR a obținut 1.694.705 de voturi, respectiv 18,30 % din voturile exprimate.

Împreună, PSD și AUR au strâns 3.759.792 de voturi, dintr-un total de 9.259.644 de voturi exprimate. Abia apoi urmează PNL, USR, UDMR etc.