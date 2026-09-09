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Apple a prezentat iPhone 18 Pro și Pro Max. Ce este nou la noua generație, cum arată și care este prețul de pornire

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Apple a prezentat miercuri, 9 septembrie, noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, în cadrul evenimentului „Surprise and Shine”, primul eveniment major al companiei condus de noul CEO John Ternus.

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Noile modele Pro aduc îmbunătățiri importante la procesor, camere, baterie și sistemul de răcire, dar și schimbări la Dynamic Island și la funcțiile de inteligență artificială.

UPDATE: Apple lansează funcția iPhone Handoff, care îți permite să comuți între două iPhone-uri care utilizează același număr de telefon.

Apple a prezentat iPhone 18 Pro și Pro Max. Ce este nou la noua generație

Apple a prezentat miercuri, 9 septembrie, noile iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, în cadrul evenimentului „Surprise and Shine”, primul eveniment major al companiei condus de noul CEO John Ternus.

Noile modele Pro aduc îmbunătățiri importante la procesor, camere, baterie și sistemul de răcire, dar și schimbări la Dynamic Island și la funcțiile de inteligență artificială.

Se pare că Apple majorează prețurile pentru modelele iPhone 18 Pro și Pro Max cu 100 de dolari pe model

Prețul de pornire al modelului iPhone 18 Pro va fi acum de 1.199 de dolari

A20 Pro, primul cip pe 2 nm

iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max sunt echipate cu noul A20 Pro, construit folosind procesul de fabricație de 2 nm.

Cipul are un CPU cu 6 nuclee și un GPU cu 7 nuclee, precum și două Neural Engine-uri, cu un total de 32 de nuclee dedicate sarcinilor de inteligență artificială.

Apple spune că noua arhitectură și sistemul îmbunătățit de răcire cu vapor chamber permit telefoanelor să gestioneze mai bine căldura și să funcționeze mai eficient în aplicații solicitante, inclusiv cele bazate pe AI.

Dynamic Island devine mai mic

Una dintre schimbările vizibile este reducerea dimensiunii Dynamic Island.

În același timp, Apple extinde informațiile care pot fi afișate acolo. Dynamic Island poate afișa până la trei Live Activities simultan, inclusiv informații precum orele zborurilor și alte actualizări în timp real.

Cameră cu diafragmă variabilă

Sistemul foto al iPhone 18 Pro primește una dintre cele mai interesante modificări: diafragmă fizică variabilă.

Apple introduce și Pro Controls în aplicația Camera, oferind utilizatorilor un control mai precis asupra fotografierii.

Sursă Video X / Apple Hub

Photographic Styles primește, de asemenea, controale noi pentru textură și granulație, iar Apple adaugă funcții software pentru procesarea fotografiilor și videoclipurilor după captură.

Una dintre funcțiile prezentate este posibilitatea de a aplica efecte video, inclusiv efecte de tip time-lapse la rezoluție 4K.

Apple Reference Image combate imaginile generate de AI

Apple introduce și Apple Reference Image, o funcție destinată să demonstreze autenticitatea unei fotografii realizate cu iPhone 18 Pro.

Funcția vine într-un moment în care imaginile generate sau manipulate cu AI devin tot mai greu de diferențiat de fotografiile reale.

Baterii mai mari și încărcare rapidă

iPhone 18 Pro și Pro Max primesc baterii semnificativ mai mari.

Potrivit informațiilor prezentate la eveniment:

  • iPhone 18 Pro: până la 36 de ore de autonomie;
  • iPhone 18 Pro Max: până la 45 de ore;
  • iPhone 18 Pro poate ajunge la 50% în aproximativ 15 minute.

Apple pune îmbunătățirea autonomiei și pe seama eficienței noului A20 Pro și a sistemului de gestionare termică.

Siri devine mai personală

Apple a prezentat și noile capabilități AI ale Siri.

Siri poate identifica informații personale din mai multe aplicații și le poate folosi atunci când sunt relevante. De exemplu, poate găsi într-o conversație detalii despre o rețetă și poate adăuga ingredientele necesare pe lista de cumpărături.

O altă funcție nouă este „Write with Siri”, iar Apple promovează și posibilitatea de a crea Shortcuts prin simpla descriere a acțiunii dorite.

Siri AI va fi disponibilă în beta în această lună în engleză, urmând ca în octombrie să fie adăugate franceza, japoneza, coreeana, portugheza și spaniola.

Culori noi

iPhone 18 Pro și Pro Max vor fi disponibile și într-o nouă variantă Burgundy, alături de celelalte culori prezentate de Apple.

AirPods 5, prezentate la finalul evenimentului

Apple a anunțat și AirPods 5.

Noile căști includ Personalized Spatial Audio, Active Noise Cancellation cu o reducere a zgomotului cu până la 50% mai mare față de generațiile anterioare și Transparency Mode.

Un sistem automat poate trece între Transparency și ANC în funcție de nivelul de zgomot ambiental, iar AirPods 5 primesc și Live Translation.

Apple Wach Series 12

Apple lansează Apple Watch Series 12 și Apple Watch Ultra 4.

Noi funcții de monitorizare a sănătății pentru Apple Watch Series 12 și Ultra 4.

Apple Watch Series 12 va fi disponibil în două variante de finisaj ceramic.

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