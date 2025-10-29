Infrastructură 5: Rampa pentru persoanele cu dizabilități, pe Aleea Stogu (P)

Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea lucrărilor la o nouă rampă destinată persoanelor cu dizabilități, pe Aleea Stogu.

„Rampa pentru persoanele cu dizabilități pe Aleea Stogu!

Continuăm să lucrăm pentru un sector mai accesibil și mai prietenos. Noua rampă de acces de pe Aleea Stogu este aproape gata și vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, pentru o deplasare mai sigură și mai ușoară.