Infrastructură 5: Rampa pentru persoanele cu dizabilități, pe Aleea Stogu (P)

29 oct. 2025, 19:06, Diverse
Galerie Foto 2
Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea lucrărilor la o nouă rampă destinată persoanelor cu dizabilități, pe Aleea Stogu.
„Rampa pentru persoanele cu dizabilități pe Aleea Stogu!
Continuăm să lucrăm pentru un sector mai accesibil și mai prietenos. Noua rampă de acces de pe Aleea Stogu este aproape gata și vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, pentru o deplasare mai sigură și mai ușoară.
Indiferent de vreme, echipa noastră este activă și prezentă pe teren, desfășurând lucrări în mai multe zone din sector”, transmite Infrastructură Sector 5.
