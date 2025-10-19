Prima pagină » Diverse » (P) Se reamenajează parcurile din zona Panduri

Primăria Sectorului 5 demarează ample lucrări de modernizare și reamenajare a parcurilor și locurilor de joacă din sector, începând cu zona Panduri.

De asemenea, proiectul include reabilitarea spațiilor verzi, refacerea/reabilitarea infrastructurii pietonale, montarea de mobilier urban nou și modernizarea iluminatului public, prin montarea corpurilor de iluminat LED, care sunt eficiente energetic și asigură vizibilitatea, respectiv siguranța zonelor de joacă pe timp de noapte.

„Am dat deja startul lucrărilor în parcurile Ioniță Cegan și Ion Urdăreanu, unde va fi extinsă suprafața de joacă, va fi schimbat tartanul și vor fi aduse echipamente moderne, în concordanță cu standardele europene de siguranță.

Toți cetățenii Sectorului 5, indiferent de zona în care locuiesc, merită să trăiască într-un mediu plăcut, modern, curat și sigur. Vor urma lucrări de reamenajare și în alte parcuri, pentru că îmi doresc ca sectorul nostru să fie unul prietenos cu copiii și familiile. Locurile de joacă nu sunt doar spații de recreere, ci locuri unde se leagă prietenii, unde cei mici învață să se bucure de natură și unde părinții pot petrece timp de calitate alături de copiii lor. Iar, în 2026, vom demara ample lucrări de reamenajare și modernizare a întregii zone Panduri’’, a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

