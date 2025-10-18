(P) Rampă nouă de acces pe Aleea Stogu din Sectorul 5

Lucrările pentru amenajarea unei noi rampe destinate persoanelor cu dizabilități, pe Aleea Stogu, s-au realizat cu promptitudine. Proiectul face parte dintr-un amplu program de îmbunătățire a infrastructurii pietonale.

Noua rampă va facilita deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă, contribuind la creșterea gradului de independență și siguranță în spațiul public. Totodată, investiția aduce beneficii și pentru părinții cu cărucioare, vârstnici sau persoane care întâmpină dificultăți la deplasare, spun cei din Primăria Sectorului 5

„Pentru realizarea rampei, s-a lucrat indiferent de condițiile meteo, echipele societății Infrastructură S5 sunt active și prezente constant pe teren, desfășurând lucrări în mai multe zone din sector, cu scopul îmbunătățirii infrastructurii și de a oferi condiții de trai mai bune tuturor locuitorilor. Prin astfel de intervenții, societatea Infrastructură S5 și-a reafirmat angajamentul față de o comunitate incluzivă și modernă, în care fiecare cetățean are parte de acces egal și siguranță”, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

