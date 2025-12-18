Prima pagină » Diverse » Inspectoratul de Stat în Construcții a autorizat peste 360 de responsabili tehnici cu execuția

Inspectoratul de Stat în Construcții a autorizat peste 360 de responsabili tehnici cu execuția

18 dec. 2025, 14:42, Diverse
Inspectoratul de Stat în Construcții a autorizat peste 360 de responsabili tehnici cu execuția

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) anunță că a finalizat sesiunea de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția – sesiune care a avut loc în perioada 22 – 26 septembrie 2025. Care sunt rezultatele.

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), singura instituție din România care poate organiza examene pentru a autoriza responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, a primit peste o mie de dosare la sesiunea organizată în perioada 22-26 septembrie 2025.

Datele referitoare la sesiunea de autorizare ca responsabili tehnici cu execuția care s-a desfășurat în perioada 22-26.09.2025 sunt următoarele:

  • Total dosare primite și analizate  – 1390
  • Total candidați acceptați să participe la examene pe domenii/subdomenii – 1114
  • Total candidați care au participat la examene pe domenii/subdomenii – 989
  • Total candidați admiși pe domenii/subdomenii înainte de contestații – 405
  • Total candidați admiși pe domenii/subdomenii după contestații – 414
  • Total autorizații emise în data de 05.12.2025 – 369

Autorizațiile se ridică personal

„Autorizaţiile și legitimațiile de responsabili tehnici cu execuția, emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea 22 – 26 Septembrie 2025, se pot ridica de către titularii acestora personal, în baza unui document de identitate, de la registratura I.C.M.B sau a inspectoratului județean pentru care au optat în cererile de autorizare”, spun reprezentanții ISC.

ISC este responsabil cu emiterea și administrarea conturilor unice de acces în Registrul electronic al activității RTE, un instrument obligatoriu care permite trasabilitatea activității fiecărui responsabil tehnic și monitorizarea calității lucrărilor în timp real.

Recomandarea video

Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor
EXTERNE Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari
15:37
Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
ULTIMA ORĂ BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
15:02
BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”

Cele mai noi