Inspectoratul de Stat în Construcții a autorizat peste 360 de responsabili tehnici cu execuția

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) anunță că a finalizat sesiunea de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția – sesiune care a avut loc în perioada 22 – 26 septembrie 2025. Care sunt rezultatele.

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), singura instituție din România care poate organiza examene pentru a autoriza responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, a primit peste o mie de dosare la sesiunea organizată în perioada 22-26 septembrie 2025.

Datele referitoare la sesiunea de autorizare ca responsabili tehnici cu execuția care s-a desfășurat în perioada 22-26.09.2025 sunt următoarele:

Total dosare primite și analizate – 1390

Total candidați acceptați să participe la examene pe domenii/subdomenii – 1114

Total candidați care au participat la examene pe domenii/subdomenii – 989

Total candidați admiși pe domenii/subdomenii înainte de contestații – 405

Total candidați admiși pe domenii/subdomenii după contestații – 414

Total autorizații emise în data de 05.12.2025 – 369

Autorizațiile se ridică personal

„Autorizaţiile și legitimațiile de responsabili tehnici cu execuția, emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea 22 – 26 Septembrie 2025, se pot ridica de către titularii acestora personal, în baza unui document de identitate, de la registratura I.C.M.B sau a inspectoratului județean pentru care au optat în cererile de autorizare”, spun reprezentanții ISC.

ISC este responsabil cu emiterea și administrarea conturilor unice de acces în Registrul electronic al activității RTE, un instrument obligatoriu care permite trasabilitatea activității fiecărui responsabil tehnic și monitorizarea calității lucrărilor în timp real.