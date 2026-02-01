Prima pagină » Știri externe » Papa Leon îi îndeamnă pe Trump și liderul Cubei la împăcare și se declară profund îngrijorat de agravarea tensiunilor

01 feb. 2026, 22:57, Știri externe
Papa Leon s-a declarat profund îngrijorat de tensiunile în creștere dintre SUA și Cuba și a îndemnat cele două țări la un „dialog sincer și eficient” pentru a preveni violența și suferința poporului cubanez.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale împotriva oricărei țări care va mai aproviziona Cuba cu petrol.

Până la capturarea lui Nicolas Maduro, Venezuela a fost principalul furnizor petrolier pentru Cuba.  Trump a acuzat regimul de pe insulă că s-a aliat cu mișcările teroriste Hamas și Hezbollah, cu Iran, Rusia și China, și că a devenit o amenințare la securitatea națională a Americii.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că regimul din Cuba se va prăbuși, caracterizându-l ca pe un „stat eșuat”, informează Reuters.

