Prima pagină » Știri externe » Medvedev l-a lăudat pe Trump pentru că este un lider „pacifist”

Medvedev l-a lăudat pe Trump pentru că este un lider „pacifist”

01 feb. 2026, 21:53, Știri externe
Medvedev l-a lăudat pe Trump pentru că este un lider „pacifist”

După ce s-a războit pe rețelele de socializare cu Donald Trump, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a lăudat pe liderul american pentru agenda sa „pacifistă” și caracterul împăciuitor. Trump se laudă că a încheiat „opt războaie” de la începutul celui de-al doilea mandat al său, deși l-a capturat pe dictatorul Nicolas Maduro într-o operațiune desfășurată în Venezuela și se pregătește să atace Iranul pentru a doua oară cu scopul de a răsturna regimul de la Teheran, un aliat major al Kremlinului.  

„Este o persoană emoțională, dar pe de altă parte, haosul despre care se vorbește și pe care l-ar fi creat el, nu este cu totul adevărat. Este evident, că dincolo de asta, este  o linie complet conștientă și competentă”, a declarat Medvedev, fostul președinte al Rusiei.

„Trump vrea să rămână în istorie ca un pacifist și încearcă cu adevărat să facă asta. De aceea, contactele cu americanii au devenit mai productive”, a mai declarat acesta, citează Reuters.

Medvedev a precizat că Rusia nu a găsit încă submarinele americane trimise de Trump în largul coastelor Rusiei de anul trecut.

„Încă nu le-am găsit”.

Medvedev crede că este esențial ca Rusia să obțină cât mai curând o victorie militară în războiul din Ucraina, conflict care durează de patru ani.

„Este la fel de important să ne gândim la ce se va întâmpla apoi. Până la urmă, scopul victoriei este să prevină noi conflicte”, a spus fostul președinte rus.

La o zi după ce SUA au atacat centralele nucleare iraniene, Medvedev a amenințat că Rusia ar putea furniza rachete nucleare Iranului.

Donald Trump a reacționat furios pe Truth Social și a amenințat că va trimite două submarine nucleare americane în țărmul Rusiei.

„Am auzit eu sau este cumva imaginația mea? L-am auzit cumva pe fostul președinte Medvedev din Rusia că a folosit în mod obișnuit cuvântul cu litera N (nuclear) și că ar putea să aprovizioneze Iranul cu arme nucleare?”.

Trump a amenințat toamna trecută că ar putea furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Medvedev a reacționat ironic:

„Vor lovi Parisul, Berlinul, Varșovia.  Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a scris Medvedev.

Trump a renunțat ulterior la plan și chiar a răsuflat ușurat după ce a spus „mulțumesc lui Dumnezeu că nu i-am trimis rachetele lui Zelenski” după ce șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina pentru atacul cu drone asupra  palatului prezidențial al lui Vladimir Putin.

Sursa Foto: Profimedia

Recomandarea video

Citește și

ACCIDENT Dezastru într-una dintre cele mai căutate stațiuni din Turcia. 16 morți și zeci de răniți în urma unor accidente
20:57
Dezastru într-una dintre cele mai căutate stațiuni din Turcia. 16 morți și zeci de răniți în urma unor accidente
INEDIT Trump anunță granturi de 1.000 de dolari pentru fiecare copil american care se naște în timpul mandatului său
19:59
Trump anunță granturi de 1.000 de dolari pentru fiecare copil american care se naște în timpul mandatului său
CONTROVERSĂ Scandal de proporții într-o mănăstire budistă din Thailanda. Ce s-a descoperit în chiliile unor călugări
19:55
Scandal de proporții într-o mănăstire budistă din Thailanda. Ce s-a descoperit în chiliile unor călugări
Final de săptămână dramatic pentru dolarul american și Bitcoin. Moneda americană, la minimul ultimilor 4 ani. Bitcoin scade sub 80.000 de dolari
19:29
Final de săptămână dramatic pentru dolarul american și Bitcoin. Moneda americană, la minimul ultimilor 4 ani. Bitcoin scade sub 80.000 de dolari
ISTORIE O descoperire arheologică macabră scoate la iveală prima atestare a unei pandemii
18:50
O descoperire arheologică macabră scoate la iveală prima atestare a unei pandemii
EXTERNE Donald Trump „zice din avion” că documentele din dosarul Epstein îi sunt favorabile și promite răzbunare dușmanilor politici
18:16
Donald Trump „zice din avion” că documentele din dosarul Epstein îi sunt favorabile și promite răzbunare dușmanilor politici
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un nou studiu schimbă tot ce știam despre modul în care funcționează memoria
OPINIE Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”
22:34
Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025
21:36
Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025
FLASH NEWS Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”
21:30
Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”
21:21
Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”
REACȚIE Ponta intervine în scandalul Temu. „Nu mai vin coletele în România, se duc în Budapesta sau Sofia”
21:21
Ponta intervine în scandalul Temu. „Nu mai vin coletele în România, se duc în Budapesta sau Sofia”

Cele mai noi

Trimite acest link pe