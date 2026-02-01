Medvedev l-a lăudat pe Trump pentru că este un lider „pacifist”

După ce s-a războit pe rețelele de socializare cu Donald Trump, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a lăudat pe liderul american pentru agenda sa „pacifistă” și caracterul împăciuitor. Trump se laudă că a încheiat „opt războaie” de la începutul celui de-al doilea mandat al său, deși l-a capturat pe dictatorul Nicolas Maduro într-o operațiune desfășurată în Venezuela și se pregătește să atace Iranul pentru a doua oară cu scopul de a răsturna regimul de la Teheran, un aliat major al Kremlinului.

„Este o persoană emoțională, dar pe de altă parte, haosul despre care se vorbește și pe care l-ar fi creat el, nu este cu totul adevărat. Este evident, că dincolo de asta, este o linie complet conștientă și competentă”, a declarat Medvedev, fostul președinte al Rusiei.

„Trump vrea să rămână în istorie ca un pacifist și încearcă cu adevărat să facă asta. De aceea, contactele cu americanii au devenit mai productive”, a mai declarat acesta, citează Reuters.

Medvedev a precizat că Rusia nu a găsit încă submarinele americane trimise de Trump în largul coastelor Rusiei de anul trecut.

„Încă nu le-am găsit”.

Medvedev crede că este esențial ca Rusia să obțină cât mai curând o victorie militară în războiul din Ucraina, conflict care durează de patru ani.

„Este la fel de important să ne gândim la ce se va întâmpla apoi. Până la urmă, scopul victoriei este să prevină noi conflicte”, a spus fostul președinte rus.

La o zi după ce SUA au atacat centralele nucleare iraniene, Medvedev a amenințat că Rusia ar putea furniza rachete nucleare Iranului.

Donald Trump a reacționat furios pe Truth Social și a amenințat că va trimite două submarine nucleare americane în țărmul Rusiei.

„Am auzit eu sau este cumva imaginația mea? L-am auzit cumva pe fostul președinte Medvedev din Rusia că a folosit în mod obișnuit cuvântul cu litera N (nuclear) și că ar putea să aprovizioneze Iranul cu arme nucleare?”.

Trump a amenințat toamna trecută că ar putea furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Medvedev a reacționat ironic:

„Vor lovi Parisul, Berlinul, Varșovia. Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a scris Medvedev.

Trump a renunțat ulterior la plan și chiar a răsuflat ușurat după ce a spus „mulțumesc lui Dumnezeu că nu i-am trimis rachetele lui Zelenski” după ce șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina pentru atacul cu drone asupra palatului prezidențial al lui Vladimir Putin.

Sursa Foto: Profimedia