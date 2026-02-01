Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a făcut un experiment și a plasat o comandă pe Temu. Acesta a aflat că taxa este de 0 lei pentru o comandă în valoare de aproape 80 de lei. El a vrut să vadă mai mult dacă Temu ocolește taxa impusă de guvernul Bolojan, ceea ce se și întâmplă.

„Tocmai am făcut o comandă pe Temu. 5 produse, 74,8 lei, transport gratuit, zero taxe pe colet. Pentru că, deși pleacă din China, nu intră în România din China.



Nu aveam neapărat nevoie de toate produsele respective, dar am zis să mai verific o dată dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda. Pare că o cam ocolește”, a precizat jurnalistul.

Experimentul jurnalistului Patrick Andre de Hillerin

Acesta consideră că cei de la Boardingpass oferă informații eronate cu privire la diminuarea numărului de zboruri din China pe Otopeni. Deși au aterizat mai puține avioane anul acesta, față de decembrie 2025, numărul este același ca într-o lună normală. Ceea ce a scăzut cu adevărat este numărul coletelor.

„Dacă, însă, îi citim pe cei de la Boradingpass, informația că au scăzut intrările de colete/mărfuri din China, mai ales pe Otopeni, este „o mizerie”. Au verificat ei și e fals. Adică da, au aterizat mai puțin avioane cargo pe Otopeni în ianuarie 2026 decât în decembrie 2025, dar sunt tot atâtea ca într-o lună normală din 2025, spun ei.



Problema nu era la avioanele cargo. Că taxa Temu nu se aplică per avion, ci per colet cu valoare mai mică de 150 de euro. Iar comisionarii din vamă, ăia pe la care trec inclusiv coletele de e-commerce, spun că volumul de colete de e-commerce a scăzut dramatic în ianuarie 2026. Nu numărul de avioane cargo, ci numărul de colete.



De ce, totuși, ai face o ticăloșie din asta De ce să încerci să manipulezi, comparând mere cu pere, avioane cu colete și așa mai departe?

Mizerie este acest soi de fact-checking mincinos și aparent „smart” Nu e smart, e o porcărie.”, a mai precizat jurnalistul.

Poșta Română în pericol

Jurnalistul trage și un semnal de alarmă cu privire la Poșta Română. Odată implementată măsura taxei pe colete din China, instituția are de suferit, pentru că nu va mai procesa un flux atât de mare de colete, ceea ce o ținea în viață.

„În ultmii doi ani, Poșta Română a supraviețuit datorită numărului imens de colete Temu/Shein/Alibaba pe care le-a procesat, pe relația directă cu China. Vom vedea dacă anul acesta, cu taxa Temu, Poșta Română va mai avea ce procesa. Dacă nu, pot să și-o treacă și pe asta la victime, alde Bolo și Delaco”, a încheiat jurnalistul.

