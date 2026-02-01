Prima pagină » Actualitate » Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”

Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”

01 feb. 2026, 22:34, Actualitate
Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a făcut un experiment și a plasat o comandă pe Temu. Acesta a aflat că taxa este de 0 lei pentru o comandă în valoare de aproape 80 de lei. El a vrut să vadă mai mult dacă Temu ocolește taxa impusă de guvernul Bolojan, ceea ce se și întâmplă.

„Tocmai am făcut o comandă pe Temu. 5 produse, 74,8 lei, transport gratuit, zero taxe pe colet. Pentru că, deși pleacă din China, nu intră în România din China.

Nu aveam neapărat nevoie de toate produsele respective, dar am zis să mai verific o dată dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda. Pare că o cam ocolește”, a precizat jurnalistul.

Experimentul jurnalistului Patrick Andre de Hillerin

Acesta consideră că cei de la Boardingpass oferă informații eronate cu privire la diminuarea numărului de zboruri din China pe Otopeni. Deși au aterizat mai puține avioane anul acesta, față de decembrie 2025, numărul este același ca într-o lună normală. Ceea ce a scăzut cu adevărat este numărul coletelor.

„Dacă, însă, îi citim pe cei de la Boradingpass, informația că au scăzut intrările de colete/mărfuri din China, mai ales pe Otopeni, este „o mizerie”. Au verificat ei și e fals. Adică da, au aterizat mai puțin avioane cargo pe Otopeni în ianuarie 2026 decât în decembrie 2025, dar sunt tot atâtea ca într-o lună normală din 2025, spun ei.

Problema nu era la avioanele cargo. Că taxa Temu nu se aplică per avion, ci per colet cu valoare mai mică de 150 de euro. Iar comisionarii din vamă, ăia pe la care trec inclusiv coletele de e-commerce, spun că volumul de colete de e-commerce a scăzut dramatic în ianuarie 2026. Nu numărul de avioane cargo, ci numărul de colete.

De ce, totuși, ai face o ticăloșie din asta De ce să încerci să manipulezi, comparând mere cu pere, avioane cu colete și așa mai departe?
Mizerie este acest soi de fact-checking mincinos și aparent „smart” Nu e smart, e o porcărie.”, a mai precizat jurnalistul.

Poșta Română în pericol

Jurnalistul trage și un semnal de alarmă cu privire la Poșta Română. Odată implementată măsura taxei pe colete din China, instituția are de suferit, pentru că nu va mai procesa un flux atât de mare de colete, ceea ce o ținea în viață.

„În ultmii doi ani, Poșta Română a supraviețuit datorită numărului imens de colete Temu/Shein/Alibaba pe care le-a procesat, pe relația directă cu China. Vom vedea dacă anul acesta, cu taxa Temu, Poșta Română va mai avea ce procesa. Dacă nu, pot să și-o treacă și pe asta la victime, alde Bolo și Delaco”, a încheiat jurnalistul.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025
21:36
Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025
FLASH NEWS Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”
21:30
Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”
21:21
Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”
REACȚIE Ponta intervine în scandalul Temu. „Nu mai vin coletele în România, se duc în Budapesta sau Sofia”
21:21
Ponta intervine în scandalul Temu. „Nu mai vin coletele în România, se duc în Budapesta sau Sofia”
METEO Ninsoarea a pus stăpânire pe drumul express Craiova-Pitești. Nu este niciun utilaj de deszăpezire și șoferii sunt disperați
21:03
Ninsoarea a pus stăpânire pe drumul express Craiova-Pitești. Nu este niciun utilaj de deszăpezire și șoferii sunt disperați
POLITICĂ Băluță, atac frontal la Ciucu: „Prin țevile Termoenergetica nu curg lacrimile dânsului, curge apă”
20:48
Băluță, atac frontal la Ciucu: „Prin țevile Termoenergetica nu curg lacrimile dânsului, curge apă”
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un nou studiu schimbă tot ce știam despre modul în care funcționează memoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe