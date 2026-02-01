Prima pagină » Actualitate » Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025

Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025

01 feb. 2026, 21:36, Actualitate
Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025

Eduard Florin Ștefan, elev la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, a obținut medalia de aur la runda globală a International Math Challenge 2026, desfășurată în Thailanda, confirmând încă o dată rezultatele remarcabile din palmaresul său internațional.

Competiția a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, la Bangkok, iar tânărul matematician a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului pentru al doilea an consecutiv, concurând la Categoria 2, destinată elevilor din clasele a V-a și a VI-a.

Elev în clasa a V-a, Eduard Florin Ștefan a câștigat runda globală a International Math Challenge 2026, adăugând o nouă medalie de aur unei serii impresionante de rezultate internaționale.

Un palmares impresionant la competițiile internaționale

„A reușit să obțină două medalii de aur, al doilea an consecutiv. O mândrie greu de pus în cuvinte”, a declarat duminică, pentru Agerpres, mama elevului, Anca Maria Ștefan.

Reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” au reacționat, la rândul lor, după succesul elevului.

„O nouă victorie strălucitoare”, au transmis aceștia într-un mesaj publicat pe Facebook.

Performanțele lui Eduard Ștefan nu se opresc aici. În 2025, elevul din Caracal a obținut medalia de aur la etapa finală a „Math Internațional Challenge”, desfășurată în perioada 12–17 februarie, tot în Thailanda.

De asemenea, în luna iulie a aceluiași an, Eduard Ștefan s-a clasat pe primul loc la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, organizată la New York, confirmând statutul său de unul dintre cei mai promițători tineri matematicieni români.

Patru medalii de aur pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică 2025 din Bolivia. Elevii olimpici au avut un rezultat istoric

Recomandarea video

Citește și

OPINIE Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”
22:34
Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”
FLASH NEWS Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”
21:30
Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”
21:21
Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”
REACȚIE Ponta intervine în scandalul Temu. „Nu mai vin coletele în România, se duc în Budapesta sau Sofia”
21:21
Ponta intervine în scandalul Temu. „Nu mai vin coletele în România, se duc în Budapesta sau Sofia”
METEO Ninsoarea a pus stăpânire pe drumul express Craiova-Pitești. Nu este niciun utilaj de deszăpezire și șoferii sunt disperați
21:03
Ninsoarea a pus stăpânire pe drumul express Craiova-Pitești. Nu este niciun utilaj de deszăpezire și șoferii sunt disperați
POLITICĂ Băluță, atac frontal la Ciucu: „Prin țevile Termoenergetica nu curg lacrimile dânsului, curge apă”
20:48
Băluță, atac frontal la Ciucu: „Prin țevile Termoenergetica nu curg lacrimile dânsului, curge apă”
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un nou studiu schimbă tot ce știam despre modul în care funcționează memoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe