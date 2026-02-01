Aur pentru un elev din Caracal la un concurs internațional de matematică, în Thailanda. Dublu medaliat în 2025

Eduard Florin Ștefan, elev la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, a obținut medalia de aur la runda globală a International Math Challenge 2026, desfășurată în Thailanda, confirmând încă o dată rezultatele remarcabile din palmaresul său internațional.
Competiția a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, la Bangkok, iar tânărul matematician a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului pentru al doilea an consecutiv, concurând la Categoria 2, destinată elevilor din clasele a V-a și a VI-a.
Elev în clasa a V-a, Eduard Florin Ștefan a câștigat runda globală a International Math Challenge 2026, adăugând o nouă medalie de aur unei serii impresionante de rezultate internaționale.
„A reușit să obțină două medalii de aur, al doilea an consecutiv. O mândrie greu de pus în cuvinte”, a declarat duminică, pentru Agerpres, mama elevului, Anca Maria Ștefan.
Reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” au reacționat, la rândul lor, după succesul elevului.
„O nouă victorie strălucitoare”, au transmis aceștia într-un mesaj publicat pe Facebook.
Performanțele lui Eduard Ștefan nu se opresc aici. În 2025, elevul din Caracal a obținut medalia de aur la etapa finală a „Math Internațional Challenge”, desfășurată în perioada 12–17 februarie, tot în Thailanda.
De asemenea, în luna iulie a aceluiași an, Eduard Ștefan s-a clasat pe primul loc la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, organizată la New York, confirmând statutul său de unul dintre cei mai promițători tineri matematicieni români.
