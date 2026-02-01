Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”

Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”

01 feb. 2026, 21:21, Actualitate

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a fost în platoul Antena 3. El a făcut un anunț de ultimă oră în disputa „fără plată pentru prima zi de concediu medical”: „Vor putea fi făcute excepții”, a spus el.

„Eu am spus de la început ca este o masura tanzitorie care se poate opri oricand. Ea va fi nuanțată. Am avut o o întalnire, se lucrează la regandirea codurilor de boală. Am convenit cu echipa și cu Asociațiile de Pacienți să reclasificăm codurile de boală, iar pentru noile coduri de boala vor fi putea facute exceptii. Spre exemplu, în radioterapie. Pentru concediile medicale repetitive, pentru acelasi cod de boală. Acolo nu exista niciun dubiu. Pe acest pricipiu, se vor construi normele necesare”, a spus Alexandru Rogobete la Antena 3.

