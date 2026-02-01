Simion, la emisiunea lui Makaveli: „Dacă pică guvernul Bolojan, suntem dispuși să ne asumăm guvernarea interimară până la alegeri”

Liderul AUR, George Simion, a comentat posibilitatea unei guvernări alături de PSD, afirmând că formațiunea sa nu este interesată de o participare simbolică la Executiv, ci de preluarea reală a puterii politice. Declarațiile au fost făcute în contextul criticilor la adresa actualei guvernări și al discuțiilor despre o eventuală schimbare de majoritate.

Simion a subliniat că AUR nu va accepta intrarea într-un guvern fără capacitatea de a lua decizii majore și a lăsat deschisă varianta unui interimat până la organizarea alegerilor.

AUR respinge participarea „de formă” la guvernare

„Noi vrem să fim la putere, nu la guvernare. Este o diferență. Dacă ne ducem și ne dau trei, patru ministere, nu reușim să facem bine substanțial românilor, ne ducem absolut degeaba. Așa că, dacă acest guvern Bolojan va cădea, suntem dispuși ca, pentru o perioadă, să ne asumăm și să asigurăm interimatul guvernării până la alegeri, care să o lămurească.

În acest moment, această guvernare nu se bucură de simpatie. Trebuie să ajungem să vorbească românii și să ne instalăm cu un scor care să ne permită să conducem România. Ei au anulat alegerile prezidențiale; pe aceleași principii, foarte bine puteau să anuleze și alegerile parlamentare. De atunci, noi facem toate demersurile necesare: moțiuni simple, moțiuni de cenzură…”

