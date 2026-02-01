Ninge abundent în capitală. Bulevardele și străzile sunt acoperite de un strat consistent de zăpadă. Ce se va întâmpla în orele următoare

Ninsoarea a pus stăpânire pe Capitală. De câteva ore bune ninge în continuare, iar pe străzi s-a așternut un strat consistent de omăt.

Ninsoarea este moderată, cu depuneri de câțiva centimetri. Traficul se desfășoară îngreunat pe principalele artere, unde viteza medie a scăzut, iar autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să evite deplasările neesențiale. Potrivit prognozei, temperaturile vor rămâne negative, existând riscul de polei în cursul nopții. Potrivit datelor meteorologice, ne putem aștepta la un strat de zăpadă cuprins între 5 și 10 centimetri, dacă intensitatea ninsorii va rămâne la fel întreaga noapte.

„Vorbim de o vreme rece pe parcursul zilelor, pentru că și maximele vor fi în coborâre semnificativă comparativ cu ceea ce am înregistrat în aceste zile. Vorbim de maxime care, mai ales în Moldova, vor coborî până la minus 7–10°C în nordul Moldovei, cu valori ușor pozitive în partea de vest a țării. Însă minimele vor deveni treptat negative”, a explicat Elena Mateescu, potrivit România TV.

Bucureștiul se află sub alertă meteo de ger și ninsori, până marți dimineață, 3 februarie. Potrivit prognozei ANM se va depune un strat de zăpadă ce va ajunge la 4 cm.

Sursa foto: Meteoplus

