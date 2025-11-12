Prima pagină » Diverse » Interlopul Bebino sfidează legea din închisoare, după ce a fost condamnat la 10 ani de detenție

Interlopul Bebino sfidează legea din închisoare, după ce a fost condamnat la 10 ani de detenție

12 nov. 2025
Interlopul Bebino sfidează legea din închisoare, după ce a fost condamnat la 10 ani de detenție
sursa foto: replicaonline.ro

Interlopul bucureștean Marius Alecu, zis și Bebino, mai are de stat ceva timp în penitenciar. Însă după ce a fost condamnat la 10 ani de detenție pentru comiterea mai multor infracțiuni, el își îngreunează singur pedeapsa, făcând legea în penitenciarul Giurgiu. Recent, Bebino a fost sancționat pentru abatere disciplinară. Mai exact, el a adresat cuvinte jignitoare la adresa locțiitorului șefului de tură, dar şi faţă de asistenta medicală.

Despre Marius Alecu, acesta a crescut în mediul violent din sânul grupării Sportivilor. La vârsta de 16 ani era deja agent de pază într-un restaurant de cartier din Sectorul 4, acolo unde lucra alături de tatăl lui, Tudor Alecu, zis Joe. După practicarea mai multor sporturi de contact, Bebino s-a dezvoltat fizic peste medie și a devenit un bătăuș de temut.

Însă faima sa a căpătat proporții după o bătaie de stradă în care s-a luptat cu unul dintre liderii incontestabili ai grupării sportivilor, Nicușor Dumitrescu, zis Bibiloi.

Deși instanța a decis executarea pedepsei de 10 ani de închisoare, săvârşirea infracţiunilor de răzbunare pentru ajutorul dat justiției, săvârsirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, abuz de încredere, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tâlhărie calificată, Bebino continuă provoace probleme în penitenciar, riscând deci să-și prelungească perioada de detenție.

Imediat după aflarea condamnării, Bebino a fost sancționat pentru abatere disciplinară constând în aceea că a adresat cuvinte jignitoare la adresa locţiitorului şefului de tură şi faţă de asistenta medicală, refuzând pasiv să fie relocat în cadrul secţiei E9 din Penitenciarul Giurgiu. Rămâne însă de văzut dacă interlopul își va schimba atitudinea ori va continua sfideze regulile închisorii.

