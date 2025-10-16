Prima pagină » Actualitate » Interlop periculos din București reținut de Poliția Sector 5. Bărbatul a amenițat profesorul de sport de la școala unde învață fiica sa

Interlop periculos din București reținut de Poliția Sector 5. Bărbatul a amenițat profesorul de sport de la școala unde învață fiica sa

16 oct. 2025, 14:38, Actualitate
Interlop periculos din București reținut de Poliția Sector 5. Bărbatul a amenițat profesorul de sport de la școala unde învață fiica sa

Liderul grupării CLAUS, Niculae Stivenson, a fost reținut de Poliția Sectorului 5 din Capitală. Potrivit surselor Gândul, agresorul s-a dus la școală unde învață fiica sa și l-a amenințat pe profesorul de sport că dă cu el de pământ și că îl taie cu briceagul (fără să scoată vreo arma, doar amenințări verbale). 

Din primele date, liderul grupării s-a supărat pentru că profesorul de sport de la școala unde învață fiica sa nu a intervenit într-un conflict pe care aceasta l-a avut cu un coleg de clasă. Profesorul i-a spus lui Stivenson că a fost pur și simplu o ceartă între copii, fără violențe sau injurii. Evenimentul s-a pentrecut în curtea școlii atunci când profesorul în cauza avea ora de sport.

Polițiștii l-au identificat pe individ și, în baza unui mandat de aducere emis pe numele acestuia, a fost depistat și condus la audieri. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală de arestare.

„Ieri, 15 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 19 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 29 de ani, și ulterior l-au reținut, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare”

Cercetările sunt continuate de către polițiștii de la Secția 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Elliott Jaques, psihologul care a introdus termenul de criza vârstei mijlocii