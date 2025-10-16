Liderul grupării CLAUS, Niculae Stivenson, a fost reținut de Poliția Sectorului 5 din Capitală. Potrivit surselor Gândul, agresorul s-a dus la școală unde învață fiica sa și l-a amenințat pe profesorul de sport că dă cu el de pământ și că îl taie cu briceagul (fără să scoată vreo arma, doar amenințări verbale).

Din primele date, liderul grupării s-a supărat pentru că profesorul de sport de la școala unde învață fiica sa nu a intervenit într-un conflict pe care aceasta l-a avut cu un coleg de clasă. Profesorul i-a spus lui Stivenson că a fost pur și simplu o ceartă între copii, fără violențe sau injurii. Evenimentul s-a pentrecut în curtea școlii atunci când profesorul în cauza avea ora de sport.

Polițiștii l-au identificat pe individ și, în baza unui mandat de aducere emis pe numele acestuia, a fost depistat și condus la audieri. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală de arestare.

„Ieri, 15 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 19 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 29 de ani, și ulterior l-au reținut, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare”