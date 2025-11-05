Prima pagină » EXCLUSIV » Cine este, de fapt, tânăra filmată în timp ce lovea și umilea un livrator SRILANKEZ. Polițiștii îi spuneau „mafioata cu pistol auriu”

Andrei Dumitrescu
05 nov. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Tânăra filmată în timp ce lovea și umilea un livrator srilankez, pe o stradă din orașul ilfovean Popești Leordeni, este o veche cunoștință a polițiștilor. Fiică a unui cunoscut lider interlop, femeia umbla înarmată cu un pistol auriu.

Polițiștii din Popești Leordeni au intrat în alertă pe 2 noiembrie, în jurul orei 12:45, când un livrator originar din Sri Lanka, în vârstă de 24 de ani, s-a plâns că, în cursul zilei precedente, în timp ce circula cu un scuter, ar fi fost agresat, fizic și verbal, de către două persoane, un bărbat și o femeie, după ce, în prealabil, ar fi existat o șicanare în trafic.

Livratorul asiatic a filmat cu telefonul în timp ce femeia îl amenința și îl lovea cu cablul de alimentare al unui încărcător de telefon, iar imaginile au fost făcute publice de către postul de televiziune Kanal D.

Livratorul srilankez și-a retras plângerea

Ulterior, cei doi presupuși agresori au fost identificați și audiați de anchetatorii ilfoveni, însă surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că dosarul urmează să clasat, ca urmare a faptului că cetățeanul străin și-a retras plângerea.

Sursele Gândul au afirmat că tatăl fetei este Robert Grădinaru, zis Vali Țigănime, un om de afaceri asociat lumii interlope. Fost dezvoltator imobiliar în Popești Leordeni și comuna Berceni, Țigănime s-ar fi retras și ar fi rămas să administreze o măcelărie în Berceni, unde, în plus, ar urma să deschidă și un restaurant.

Fiica lui, Mihaela Grădinaru, ar avea, la rândul ei, legături strânse cu mediile infracționale atât din București, cât și din județul Ilfov.

Legături strânse cu lumea interlopă

Surse din Poliție au dezvăluit că, în cursul anului 2022, Mihaela Grădinaru ar fost oprită, în trafic, de către polițiști, după ce ar fi existat informații cu privire la faptul că tânăra avea în mașină un pistol pe care îl deținea fără drept. Cu această ocazie, în autoturismul fiicei lui Vali Țigănime ar fi fost descoperit un pistol aurit.

Este vorba despre o armă de autoapărare cu gaze, pentru care ar fi avut nevoie de permis.

Pistolul a fost depus în camera corpurilor delicte a Poliției abia la 31 august 2023, iar procesul pentru confiscarea lui este încă pe rolul Judecătoriei Sectorului 4.

Sursele citate au afirmat că legăturile femeii cu grupările infracționale din sudul Bucureștiului i-ar fi determinat pe anchetatori s-o numească pe Mihaela Grădinaru „mafioata cu pistol auriu”.

Agresoarea livratorului srilankez

Tânăra are un copil cu un minor

Tânăra de 23 de ani are un copil chiar cu băiatul care o însoțea la momentul incidentului cu cetățeanul srilankez. Partenerul Mihaelei are 17 ani, ceea ce înseamnă că, atunci când copilul a fost conceput, era și mai mic.

După nașterea copilului, cei doi s-ar fi certat și s-ar fi despărțit. În acest context, Mihaela Grădinaru l-a dat în judecată pe tatăl minor al copilului, pentru a-l obliga să nu mai publice, pe platformele de socializare, fotografii ale bebelușului și mesaje jignitoare adresate mamei.

Ulterior, cei doi ar fi reluat legătura amoroasă, astfel că, la 1 noiembrie, când a avut loc conflictul cu cetățeanul din Sri Lanka, aceștia erau din nou împreună.

