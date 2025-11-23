În presa internațională se speculează că Nicușor Dan ar fi putut fi complice la anularea alegerilor din 2024, potrivit Gateway Pundit. Jurnaliștii pun la îndoială „inocența” președintelui, și relatează cum s-a văzut din afară tot procesul electoral. Președintele a promis că o să pună în transparență informațiile pe care le are legate de anularea alegerilor „la momentul potrivit”. Gândul relatează opinia presei internaționale.

24 noiembrie 2024

În noaptea de 24 noiembrie 2024, după închiderea urnelor în toată România, primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a apărut la B1 TV într-o emisiune care merită acum o analiză mult mai aprofundată. Voturile nu fuseseră încă numărate. Buletinele de vot din diaspora română erau încă în tranzit.

Nicio agenție nu oferise nici măcar un indiciu despre candidații care vor avansa în turul doi. Dar Dan s-a comportat de parcă rezultatul ar fi fost deja decis – sau, mai degrabă, de parcă o criză ar fi fost deja scenarizată. În lipsa datelor oficiale, Dan a cerut urgent investigarea „operațiunilor de influențare” de pe TikTok, a „finanțării ascunse” și a ceea ce el a numit „creșterea bruscă” a candidatului outsider Călin Georgescu.

Avertismentul său a venit înainte ca publicul să știe că ceva era neobișnuit.

„Instituțiile statului trebuie să acționeze acum”, a declarat Dan, părând mai puțin un candidat care reacționează la evenimente și mai mult cineva care transmite un mesaj planificat în prealabil.

Pentru susținătorii lui Georgescu – considerat de mult timp un reformator naționalist în afara orbitei rețelelor politice globaliste – comentariile lui Dan au trezit imediat suspiciuni. De ce unul dintre cei mai apreciați tehnocrați liberali ai sistemului făcea aluzii la o interferență în alegeri înainte ca rezultatele să fie anunțate?

Anularea alegerilor

Câteva săptămâni mai târziu, țara a asistat la ceva fără precedent: România a anulat primul tur al alegerilor. Iar tocmai afirmațiile pe care Dan le-a făcut la televizor au devenit justificarea pentru această anulare.

Secvența este frapantă. Avertismentele lui Dan nu au urmat narațiunea statului. Ele au precedat-o.

Acest fapt a stârnit îngrijorarea celor care cred că establishmentul liberal român, din ce în ce mai aliniat cu Bruxelles-ul, birocrații NATO și agendele globale de reglementare digitală, a văzut ascensiunea lui Georgescu ca o amenințare directă la adresa puterii sale.

Dan a descris în mod constant mediul electoral din 2024 ca fiind atacat de „dezinformare”. În interviurile ulterioare, el a insistat pentru o mai mare putere a statului asupra discursului online, argumentând că România trebuie să reconsidere „până unde merge libertatea de exprimare” și când „dezinformarea trebuie să fie limitată”.

Pentru critici, acest lucru părea mai puțin o protejare a democrației și mai mult o repetiție a unei justificări pentru controlul acesteia.

O transcriere a apariției lui Dan din 24 noiembrie – acum larg răspândită – sugerează că el ar fi putut ști despre îngrijorările legate de Georgescu înaintea publicului. Această posibilitate ridică o întrebare tulburătoare: serviciile de informații, agenții politici sau ONG-urile aliniate l-au informat pe Dan în prealabil?

Concluzia jurnaliștilor

Desigur, autoritățile statale susțin că anularea a fost legală și necesară. Unele investigații au relevat nereguli în activitatea TikTok. Aceste lucruri ridică totuși o întrebare incomodă: când un politician prezice o criză cu o precizie uimitoare, este el vigilent sau pur și simplu urmează instrucțiuni?

De ce a vorbit Dan exact în acel moment, cu câteva ore înainte de a se cunoaște rezultatele? Cine i-a furnizat informații despre comportamentul online și fluxurile de finanțare legate de campania lui Georgescu? Și există memorii interne, comunicări sau rezumate ale serviciilor de informații care leagă declarațiile televizate ale lui Dan de o directivă instituțională?

Pentru un om a cărui imagine publică se bazează pe faptul că este o figură independentă, episodul ridică îndoieli cu privire la cine l-a propulsat cu adevărat la putere. Dan a acționat ca un gardian al democrației sau ca fața docilă a unui establishment politic dornic să neutralizeze un outsider?

Rămâne de văzut dacă Nicușor Dan este nevinovat, a fost indus în eroare sau a fost direct implicat. Dar cronologia evenimentelor este imposibil de ignorat: un politician vorbește despre anulare și influență străină înainte ca procesul democratic să se fi încheiat.

