Prima pagină » Diverse » Investițiile continuă în județul Olt, chiar dacă Guvernul a blocat alocările pentru Programul „Anghel Saligny”(P)

Investițiile continuă în județul Olt, chiar dacă Guvernul a blocat alocările pentru Programul „Anghel Saligny”(P)

30 oct. 2025, 13:11, Diverse
Investițiile continuă în județul Olt, chiar dacă Guvernul a blocat alocările pentru Programul „Anghel Saligny”(P)
Deși Guvernul Bolojan a blocat, temporar, alocările pentru Programul „Anghel Saligny”, CJ Olt optimizează bugetul propriu și continuă lucrările importante pentru modernizarea infrastructurii rutiere.
Consiliul Județean Olt anunță că sunt deja în execuție două investiții majore: DJ 643 Bobu–Voineasa–Balș, DJ 546C Potcoava–Perieți.
În ședința de astăzi, Consiliul Județean Olt a aprobat alocarea sumei de 3 milioane lei din bugetul local, necesară pentru începerea lucrărilor la DJ 703C Cungrea–Verguleasa (sat Poganu), un proiect finanțat, de asemenea, prin Programul „Anghel Saligny”. Lucrările vor începe luni, conform calendarului stabilit, anunță CJ Olt.
În total, prin acest program, Consiliul Județean Olt reușește modernizarea a peste 41,8 km de drumuri județene, garantând siguranță, mobilitate și continuitate investițiilor locale.
„Pentru că atunci când există seriozitate și grijă față de comunitate, dezvoltarea nu se amână, se construiește zi de zi”, mai anunță CJ Olt.
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un studiu surprinzător sugerează că unele OZN-uri ar fi fost create de teste nucleare
SPORT Ofertă de șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Gigi Becali: „La ora asta sunt în găleată”
12:03
Ofertă de șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Gigi Becali: „La ora asta sunt în găleată”
FINANCIAR Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare
11:57
Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare
EXTERNE Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10%
11:51
Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10%
VIDEO Ion Cristoiu: Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează
11:44
Ion Cristoiu: Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează
ANUNȚ Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată de marţi până miercuri
11:27
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată de marţi până miercuri
CONTROVERSĂ Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro
11:23
Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro