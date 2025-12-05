Prima pagină » Actualitate » Impozitul auto în 2026 pentru mașinile hibrid. Cât o să plătești în funcție de capacitatea cilindrică

Impozitul auto în 2026 pentru mașinile hibrid. Cât o să plătești în funcție de capacitatea cilindrică

05 dec. 2025, 09:54, Actualitate
Impozitul auto în 2026 pentru mașinile hibrid. Cât o să plătești în funcție de capacitatea cilindrică

Din 2026, șoferii din România vor resimți efectele unei noi grile de impozitare, bazată pe principiul „poluatorul plătește”. Noul sistem diferă în funcție de tipul de motor, capacitatea cilindrică și norma de poluare, astfel este vizată încurajarea mașinilor mai noi și mai ecologice.

Cum se va calcula impozitul auto în 2026

Din 2026, șoferii vor fi afectați de modificările la impozitul pentru autovehicule. Guvernul propune modificări semnificative, bazate pe principiul ”poluatorul plătește”, care iau în calcul tipul de motor, capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Noua metodă de calcul vizează atât mașinile termice clasice, cât și modelele hibride, iar pentru mașinile electrice se va introduce o taxă fixă anuală.

Schimbările aduse de noua metodă pentru șoferi

Proprietarii de motoare termice mici vor plăti mai mult, de exemplu un motor de 1.400 cmc Euro 5 va avea impozit de 123,2 lei în 2026 față de 63 lei în prezent, în timp ce motoarele mari pot beneficia de o scădere, un motor de 2,5 litri Euro 5 urmând să plătească 1.035 lei față de 1.192 lei acum.

Diferențele pot fi amplificate de majorările Consiliilor Locale de până la 100% din 2026, în timp ce mașinile hibride și electrice rămân avantajoase, proprietarii de hibride cu motoare mari plătesc puțin decât echivalentele termice, iar cei cu mașini electrice plătesc o taxă fixă de 40 de lei.

De ce este importantă această schimbare

Noul sistem de impozitare:

  • Încurajează trecerea la vehicule mai puțin poluante.
  • Ajustează taxele în funcție de cilindree și poluare, promovând echitatea fiscală.
  • Introduce stimulente pentru hibride și electrice, dar creează provocări pentru șoferii cu motoare mici.
  • Modifică radical modul în care românii vor calcula și plăti impozitul auto începând cu 2026.

