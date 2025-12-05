Prima pagină » Știri politice » Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă azi în Parlament. Este nevoie de 233 de voturi pentru a pune capăt „erei” Bolojan

Ruxandra Radulescu
05 dec. 2025, 10:13, Știri politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, este depusă vineri, 5 decembrie, la ora 11:00, în Parlamentul României. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. 

Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463. Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este formată din 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Potrivit procedurilor parlamentare dezbaterea moțiunii și votul ar putea avea loc cel mai devreme la trei zile după prezentare.

Aritmetica parlamentară nu este, însă, favorabilă moțiunii împotriva guvernului Bolojan. Partidele coaliției și reprezentanții minorităților naționale continuă să dețină o majoritate confortabilă în Parlament.

Moțiunea „amendează” reformele lui Bolojan

Potrivit Constituţiei, Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Guvernul şi-a angajat marţi răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, în ceea ce privește pensia magistraților.

Moțiunea critică creșterea taxelor, măsurile privind CASS aplicat anumitor categorii și reducerea bugetului Educației.

Victor Ponta: „Vom sprijini orice Guvern care eliberează România de caracatița USR”

Fostul premier, Victor Ponta, a transmis că este unul dintre semnatarii moțiunii de cenzură.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”!

Este vorba despre o inițiativă a peste 22 de parlamentari care înțeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acționar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată și dirijată de forțe externe și care acționează împotriva interesului național.

Este o inițiativă pe care am gândit-o împreună, parlamentarii neafiliați, și prin care, în mod direct și neechivoc, arătăm că vom sprijini fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR!

Sunt convins că toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să își exprime public aceste convingeri”, scrie Ponta.

