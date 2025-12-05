🚨 Pace în Ucraina. Negocierile dintre Statele Unite și Ucraina de la Miami s-au încheiat. Kremlinul așteaptă răspunsul Casei Albe

Întâlnirea dintre delegația ucraineană și cea americană de la Miami, Florida, s-a încheiat, a anunțat, vineri dimineața, agenția Suspilne, citând surse. Deocamdată nu a fost dezvăluită nicio concluzie. Potrivit Suspilne, din partea ucraineană, la negocieri au participat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andriy Hnatov.

10:07 UPDATE. Kremlinul așteaptă răspunsul Casei Albe după negocierile de pace În această dimineață, Kremlinul a declarat că așteaptă un răspuns din partea Casei Albe și a lui Donald Trump, după discuțiile de pace care au avut loc între cele două țări la începutul acestei săptămâni. Marți, trimisul american Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au călătorit în capitala Rusiei pentru a se întâlni cu Putin. Astăzi, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat pentru agenția de știri rusă RIA: „Așteptăm acum reacția colegilor noștri americani la discuția pe care am avut-o marți.” Ușakov adaugă că nu există planuri pentru o convorbire între Putin și Trump și că nu a fost stabilită nicio dată pentru o nouă întâlnire cu oficialii americani.

Întâlnirea dintre delegația ucraineană și cea americană de la Miami, Florida, s-a încheiat, a anunțat, vineri dimineața, agenția Suspilne, citând surse.

Deocamdată nu a fost dezvăluită nicio concluzie a întâlnirii. Potrivit Suspilne, din partea ucraineană, la negocieri au participat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andriy Hnatov.

Reamintim că, pe 30 noiembrie a avut loc la Miami (Florida), o altă întâlnire americano-ucraineană, după discuțiile de la Geneva (Elveția) din 23 noiembrie.

Delegația ucraineană a fost condusă și atunci de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov. Potrivit acestuia, delegația a lucrat conform directivelor clare ale președintelui Ucrainei – protejarea intereselor statului, dialog substanțial și promovarea deciziilor elaborate în timpul întâlnirilor de la Geneva. Delegației i s-a alăturat și ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișina.

Marți, 2 decembrie, Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au sosit la Moscova pentru a se întâlni cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, și pentru a discuta planul de pace a lui Trump, actualizat.

După cinci ore de negocieri, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a vorbit cu presa. El a spus că încă nu s-a ajuns la niciun compromis, dar că părțile sunt pregătite să continue negocierile.

Cuvintele sale au fost interpretate ca o respingere a propunerii americane. Cu toate acestea, a doua zi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că nu este cazul, iar președintele Putin nu a respins planul.

Câteva zile mai târziu, Putin însuși a vorbit despre acest subiect. El a spus că a respins unele dintre propunerile planului și a anunțat că documentul conține acum 27 de puncte, fiind împărțit în patru pachete. Cu toate acestea, înainte de negocieri, existau informații în Rusia conform cărora documentul fusese redus la 19-20 de puncte după consultări cu Ucraina.

