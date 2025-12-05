Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Anca Alexandrescu: „Dacă eu voi câștiga PRIMĂRIA la București, a doua zi se rupe coaliția”

Anca Alexandrescu: „Dacă eu voi câștiga PRIMĂRIA la București, a doua zi se rupe coaliția”

Cătălin Costache
05 dec. 2025, 10:00, Marius Tucă Show

În ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, candidat la Primăria Capitalei, a explicat de ce miza alegerilor din București depășește administrația locală și poate influența direct echilibrul politic național. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Alexandrescu a afirmat că rezultatul de la București poate produce efecte imediate la nivelul coaliției de guvernare, sugerând că o victorie a sa ar duce la destrămarea acesteia. Ea a subliniat că Bucureștiul a fost mereu un indicator politic și un punct de pornire pentru schimbări majore în România.

Anca Alexandrescu: „Sunt oameni care înțeleg că o schimbare la primărie poate determina o schimbare în întreaga țară. Bucureștiul poate să fie un punct de plecare. Întotdeauna, votul de la București a dat semnalul în întreaga țara. Dacă eu voi câștiga Bucureștiul, a doua zi se rupe coaliția și pică și Bolojan. Sunt niște consecințe inevitabile. Dintr-un anumit punct de vedere, este un vot politic.”

Cele mai noi