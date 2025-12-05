Prima pagină » Actualitate » Cel mai lung traseu de telecabină din lume își poartă turiștii peste insule, plaje și zone tropicale spectaculoase

05 dec. 2025, 10:14, Actualitate
Cel mai lung traseu de telecabină din lume străbate insule tropicale, plaje, zone împădurite și chiar o porțiune de mare. Impresionanta instalație, aflată în Vietnam, măsoară 8 kilometri și a fost omologată în Cartea Recordurilor.

Telecabina Hon Thom îi poartă pe vizitatori deasupra unor peisaje printre cele mai spectaculoase din Asia și le oferă o priveliște amplă asupra paradisului natural vietnamez, notează express.co.

Cursa începe în An Thoi, pe insula Phu Quoc, și continuă peste insule mai mici precum Hon Dua și Hon Roi, până la destinația finală, insula Hon Thom, aflată în larg.

Cabinele au o capacitate de până la 30 de pasageri și se potrivesc pentru grupuri diverse. Telecabina a stabilit recordul mondial pentru „cea mai lungă telecabină cu trei cabluri”. O călătorie dus durează aproximativ 15–20 de minute.

Biletele pot fi achiziționate online sau direct de la terminalul Sun World din Phu Quoc, iar prețurile variază în funcție de achiziție, însă un bilet dus-întors pentru adulți costă în jur de 20 de euro, iar pentru copii tariful este ceva mai redus.

Turiștii sunt încântați de telecabină și o consideră excepțională

Experiența este foarte apreciată de turiști. Pe TripAdvisor, atracția are un scor de 4,4 stele și este descrisă ca un obiectiv de neratat. Phu Quoc, aflată în apropierea coastelor Cambodgiei, în Golful Thailandei, este renumită pentru plajele sale albe, care i-au adus denumirea de „Insula Perlelor”.

„Trecerea cu telecabina este excepțională, oferind șansa de a vedea toate insulele și marea. O experiență frumoasă, de neratat pe insula Phu Quoc!”, a scris un vizitator, iar altul l-a completat.

„Telecabina Hon Thom nu trebuie ratată sub nicio formă. Este cea mai lungă telecabină din lume peste mare și, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase atracții pe care le veți face vreodată. Începe din vârful sudic al insulei Phu Quoc și te duce literalmente în mare în timp ce sari deasupra insulelor mai mici până ajungi la Hon Thom sau Insula Ananasului.”

Cele mai noi