Absențe pentru Dinamo în derby-ul cu FCSB

05 dec. 2025, 10:10, Sport
Derby-ul FCSB - Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? / Sursa FOTO: prosport.ro

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic, a anunțat că Alexandru Musi și Danny Armstrong nu vor juca în meciul cu FCSB.

Primul a acuzat probleme medicale în cantonamentul naționalei U21 a României, iar al doilea s-a accidentat în meciul cu FC Botoșani din Superliga.

Karamoko e și el incert pentru derby, atacantul având o întindere musculară survenită înainte de meciul cu Farul din Cupa României.

Dinamo se pe locul trei în SuperLiga, 34 de puncte, și FCSB e pe locul nouă, 24 de puncte.

„Meciul tur a fost senzațional (n.r. 4-3 pentru Dinamo) din toate punctele de vedere. L-am câștigat, cu un Danny Armstrong senzațional, marcând o triplă. Fanii noștri din tribună au fost la înălțime și sper să se întâmple același lucru și sâmbătă. Sunt doi jucători importanți (n.r. Musi și Armstrong), ca toți ceilalți. Sunt jucători care fac diferența și care au niște calități foarte bune, de aceea sunt la cea mai iubită și cea mai bună echipă din România. Mi se pare normal și aș fi vrut să îi avem pe teren. Asta este. Avem fotbaliști care pot să intre și pe care ne putem baza în acest moment.

Pe Karamoko nu l-am forțat (n.r. la Farul – Dinamo, în Cupa României), pentru că nu avea rost. Avem nevoie de jucători valizi pentru încă 3 meciuri, așa că vom vedea. Va face niște teste medicale și vom vedea dacă ne putem baza pe el sau nu”, a declarat Florentin Petre, la Digi Sport.

Pe lista jucătorilor indisponibili a lui Dinamo sunt Bordușanu, Licsandru, Musi, C. Mihai, Armstrong și Ikoko. „Armstrong mai degrabă nu joacă, Musi sută la sută nu, nu vrem să forțăm. A ajuns la un nivel foarte bun, s-a integrat bine, își dorește, a căpătat încredere, nu vrem să îi întrerupem acest proces, chiar dacă el sau altcineva ar zice să riscăm. Ikoko încă nu. Bordușanu abia s-a operat joi. Licsandru probabil abia în cantonament va intra cu echipa. Îmbucurător e că îl avem pe Sivis. În rest, cred că avem o echipă puternică”, a spus și Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

