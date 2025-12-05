Ion Cristoiu: „Decizia de anulare a alegerilor a fost luată cu mult înainte de decizia CCR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum decizia de anulare a alegerilor a fost luată înainte ca CCR să se întrunească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat, convocarea CSAT, desecretizarea, ședința CCR, ele nu erau decât confirmări, adică de suprafață. Spectacolul pentru a confirma o decizie, asemănător cum spun în prefață cu deciziile pe vremea lui Ceaușescu.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum decizia de anulare a alegerilor a fost luată înainte de convocarea CCR. Acesta a început prin a spune că cei de la putere au lăsat din adins până la orele prânzului ca să anunțe anularea alegerilor. Acesta adaugă faptul că era nevoie de o lovitură care să paralizeze populația. Jurnalistul susține că totul a fost aranjat de dinainte. CSAT-ul, decizia CCR și desecretizarea au fost doar de ochii lumii.