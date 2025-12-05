Ion Cristoiu: „Decizia de anulare a alegerilor a fost luată cu mult înainte de decizia CCR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum decizia de anulare a alegerilor a fost luată înainte ca CCR să se întrunească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum decizia de anulare a alegerilor a fost luată înainte de convocarea CCR. Acesta a început prin a spune că cei de la putere au lăsat din adins până la orele prânzului ca să anunțe anularea alegerilor. Acesta adaugă faptul că era nevoie de o lovitură care să paralizeze populația. Jurnalistul susține că totul a fost aranjat de dinainte. CSAT-ul, decizia CCR și desecretizarea au fost doar de ochii lumii.
„Deci eu cred că au lăsat să curgă până la prânz, deci dacă observați… Toți spun că nimeni nu se aștepta. Deci ei trebuiau să facă, nu știu cum să zic, o lovitură să ne paralizeze și eu nu cred… Nu cred, așa cum spun unii, că au lăsat până la prânz și văzând că sondajele nu sunt bune, Diaspora deja începuse… Eu cred că le-au lăsat din adins. Eu cred că decizia de anulare era cu mult înainte de decizia CCR. Cartea, prefața pe care o am la cartea domnului Tomozei, eu spun un lucru… Tot ce s-a întâmplat, convocarea CSAT, desecretizarea, ședința CCR, ele nu erau decât confirmări, adică de suprafață. Spectacolul pentru a confirma o decizie, asemănător cum spun în prefață cu deciziile pe vremea lui Ceaușescu. În ultimii ani, Ceaușescu lua decizia, dar niciodată nu se spunea că a decis el. Nu, se convoca Comitetul Politic Executiv și s-a hotărât. În cazul de față, jur, imaginea este asta. La un moment dat, domnul Klaus Iohannis, îngrijorat, a zis hai să facem un CSAT, să vedem… Tu ai spus, parcă, în cartea lui Turcescu era clar. Cum să faci CSAT? A făcut de ochii lumii. Deci asta spun, totul era aranjat, CCR era iar aranjat. Deci trebuia să faci așa o spoială de democrație.”, a explicat jurnalistul.