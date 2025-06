Rachete iraniene au pătruns în spațiul aerian israelian, a transmis armata israeliană. Iranul a atacat cu rachete balistice și hipersonice ținte din orașele Haifa, Tel Aviv și Ierusalim, rezultând 100 de răniți și 9 morți. Israelul a ripostat imediat, bombardând ținte din Teheran cu forțele aviatice.

Rachetele, lansate din Iran, s-au îndreptat spre Ierusalim, potrivit Sky News. Au fost raportate explozii în nordul Israelului, iar civilii au publicat filmări pe platforma de socializare X.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o ședință cu cabinetul de securitate, în contextul atacului cu rachete din partea Iranului.

Locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească până la o nouă notificare. Reuters raportează că mai multe „rachete” au fost văzute deasupra Ierusalimului. Armata israeliană a îndemnat populația să evite deplasarea în zonele publice și evitarea adunărilor publice.

Deși sistemele de apărare antiaeriană au interceptat proiectilele iraniene, o locuință cu două etaje din Galileea de Vest a fost bombardată, rezultând 14 persoane rănite. Potrivit serviciului de urgență israelian, o femeie s-a aflat în stare critică, având leziuni grave.

Ulterior, persoana grav rănită a decedat, transmite Times of Israel.

EYE FOR AN EYE IS STARTED.

Iran’s Ballistic Missiles Rain Fire on Haifa.

OIL REFINERY OF ISRAEL HIT CONFIRMED.#iranisraelwar #Pakistan #Tehran #IsraeliranWar pic.twitter.com/jKrO0Tnh0e

— SYED KHAN ALIVI (@Tec03690) June 14, 2025