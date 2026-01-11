Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane

Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane

Malina Maria Fulga
11 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre trecutul colonialist al Franței, în discuția actuală privind intervenția Statelor Unite în Venezuela și poziționarea statelor europene în această situație. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan critică poziția Franței în cazul intervenției americane în Venezuela, invocând trecutul colonialist al țării și sugerând că marile puteri invocă dreptul internațional doar în situațiile în care le sunt deservite interesele naționale.

Iar Franța are o lungă tradiție în a încăleca popoare suverane care nu prea puteau să-și mai exercite dreptul la autodeterminare din cauza asta. Dar să nu intrăm în istorie. Zice că, iată, acest principiu este tot încălcat de aceștia care sunt membri permanenți în Consiliul de Securitate. Din nou, cine? America. La ce oră era asta? 4.45 PM. Așa scrie aici, nu știm cum aveau ei orele. 03.10.2026, dacă asta zice Franța. Dacă e Ministrul de Externe și e Franța la 4.45, atunci vezi tu ce oră este acum? Ia vezi tu acolo, cât este ora? 8.52. Deci au trecut vreo câte ore? 4 ore, 5 ore. Păi și ce-ai făcut în alea 5 ore?

Valentin Stan remarcă o oarecare ipocrizie în poziționarea marilor puteri în astfel de situații, afirmând că suveranitatea popoarelor este un concept invocat în mod selectiv, fiind tratată ca o eliberare în cazul în care deservește interesului propriu și ca o încălcare a drepturilor atunci când alte puteri o fac.

Poporul venezuelean, zice Emmanuel Macron, este astăzi eliberat de dictatura lui Nicolás Maduro și nu poate decât să se bucure. Prin preluarea puterii și călcarea în picioare a libertăților fundamentale, Maduro a subminat grav demnitatea propriului său popor.

Stop! Păi nu încălcau americanii poporul suveran?

Tranziția care urmează trebuie să fie pașnică, democratică și respectuoasă față de voința poporului venezuelean. Ne dorim ca președintele Edmundo González Urrutia să poată asigura rapid această tranziție. În prezent suntem într-un schimb de opinii cu partenerii noștri din regiune. Franța este complet mobilizată și vigilentă, inclusiv pentru a asigura siguranța cetățenilor săi în aceste vremuri nesigure.

Ce vrei tu să arăți în felul ăsta? Păi nu mai avem încălcarea dreptului internațional? Acum ne bucurăm?

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”
10:00
Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris”
09:30
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Tăcerea Rusiei și Chinei în legătură cu Venezuela a fost asurzitoare”
08:30
Dan Dungaciu: „Tăcerea Rusiei și Chinei în legătură cu Venezuela a fost asurzitoare”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”
08:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”
07:30
Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu va mai rămâne nimic din NATO. Trebuia să se întâmple asta din 1990”
07:00
Ion Cristoiu: „Nu va mai rămâne nimic din NATO. Trebuia să se întâmple asta din 1990”
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Sute de stele din apropierea Pământului ar putea susține viața

Cele mai noi

Trimite acest link pe