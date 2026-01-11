Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre trecutul colonialist al Franței, în discuția actuală privind intervenția Statelor Unite în Venezuela și poziționarea statelor europene în această situație. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan critică poziția Franței în cazul intervenției americane în Venezuela, invocând trecutul colonialist al țării și sugerând că marile puteri invocă dreptul internațional doar în situațiile în care le sunt deservite interesele naționale.

Iar Franța are o lungă tradiție în a încăleca popoare suverane care nu prea puteau să-și mai exercite dreptul la autodeterminare din cauza asta. Dar să nu intrăm în istorie. Zice că, iată, acest principiu este tot încălcat de aceștia care sunt membri permanenți în Consiliul de Securitate. Din nou, cine? America. La ce oră era asta? 4.45 PM. Așa scrie aici, nu știm cum aveau ei orele. 03.10.2026, dacă asta zice Franța. Dacă e Ministrul de Externe și e Franța la 4.45, atunci vezi tu ce oră este acum? Ia vezi tu acolo, cât este ora? 8.52. Deci au trecut vreo câte ore? 4 ore, 5 ore. Păi și ce-ai făcut în alea 5 ore?

Valentin Stan remarcă o oarecare ipocrizie în poziționarea marilor puteri în astfel de situații, afirmând că suveranitatea popoarelor este un concept invocat în mod selectiv, fiind tratată ca o eliberare în cazul în care deservește interesului propriu și ca o încălcare a drepturilor atunci când alte puteri o fac.

Poporul venezuelean, zice Emmanuel Macron, este astăzi eliberat de dictatura lui Nicolás Maduro și nu poate decât să se bucure. Prin preluarea puterii și călcarea în picioare a libertăților fundamentale, Maduro a subminat grav demnitatea propriului său popor.

Stop! Păi nu încălcau americanii poporul suveran?

Tranziția care urmează trebuie să fie pașnică, democratică și respectuoasă față de voința poporului venezuelean. Ne dorim ca președintele Edmundo González Urrutia să poată asigura rapid această tranziție. În prezent suntem într-un schimb de opinii cu partenerii noștri din regiune. Franța este complet mobilizată și vigilentă, inclusiv pentru a asigura siguranța cetățenilor săi în aceste vremuri nesigure.

Ce vrei tu să arăți în felul ăsta? Păi nu mai avem încălcarea dreptului internațional? Acum ne bucurăm?