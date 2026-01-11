„Nu sunt bancă”: O nouă carte arată tensiunile dintre Regele Charles al III-lea și prințul Harry, pe tema banilor

Într-o nouă carte despre Familia Regală a Marii Britanii se arată că regele Charles al III-lea s-a săturat de cererile repetate de bani ale prințului Harry, după ce acesta a părăsit Familia Regală, scrie publicația Quien.com.

Relația dintre Regele Charles al III-lea și fiul său, Prințul Harry, continuă să fie în centrul atenției, mai ales după lansarea cărții The Windsor Legacy, care dezvăluie detalii private ale familiei regale.

Conform cărții, Harry a solicitat sprijin financiar după ce a părăsit familia regală în 2020, dar răspunsul regelui Charles al III-lea a fost direct: „Nu sunt o bancă”, arătând clar respingerea a ceea ce considera a fi cereri excesive.

Publicarea cărții „Moștenirea Windsor” a adus din nou în atenția presei relația dintre Regele Carol al III-lea și fiul său, Prințul Harry, dezvăluind detalii despre tensiunile financiare dintre ei.

Conform cărții lui Robert Jobson (un expert regal britanic), după ce a părăsit casa regală în 2020 și s-a mutat în California, Harry a solicitat sprijin financiar familiei sale, provocând o reacție clară și puternică din partea lui Charles.

La rândul său, Harry a evitat comentariile directe și s-a concentrat pe proiectele sale personale și filantropice din Statele Unite, subliniind modul în care conflictele familiale din familia regală pot ajunge în titlurile presei la nivel mondial.

Cartea subliniază, de asemenea, că regina Elisabeta a II-a i-a delegat lui Charles gestionarea relațiilor cu Harry, în special în chestiuni economice și comunicări familiale.

Surse apropiate lui Harry spun că această carte conține exagerări, dar conflictul ilustrează o provocare mai mare: echilibrarea legăturilor familiale cu responsabilitățile instituționale.

Deși detaliile oficiale despre contactul direct dintre cei doi sunt încă limitate, se știe că Harry și Charles s-au întâlnit deja la Londra în 2025, în prima lor întâlnire față în față după o lungă perioadă de înstrăinare.

Autorul recomandă:

Schimbare de nume anunțată de prințul Harry și Meghan Markle. Decizia i-a surprins total pe apropiații celor doi