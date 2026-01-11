Prima pagină » Actualitate » „Nu sunt bancă”: O nouă carte arată tensiunile dintre Regele Charles al III-lea și prințul Harry, pe tema banilor

11 ian. 2026, 08:27, Actualitate
Într-o nouă carte despre Familia Regală a Marii Britanii se arată regele Charles al III-lea s-a săturat de cererile repetate de bani ale prințului Harry, după ce acesta a părăsit Familia Regală, scrie publicația Quien.com

Relația dintre Regele Charles al III-lea și fiul său, Prințul Harry, continuă fie în centrul atenției, mai ales după lansarea cărții The Windsor Legacy, care dezvăluie detalii private ale familiei regale.

Conform cărții, Harry a solicitat sprijin financiar după ce a părăsit familia regală în 2020, dar răspunsul regelui Charles al III-lea a fost direct: „Nu sunt o bancă”, arătând clar respingerea a ceea ce considera a fi cereri excesive.

Publicarea cărții Moștenirea Windsor” a adus din nou în atenția presei relația dintre Regele Carol al III-lea și fiul său, Prințul Harry, dezvăluind detalii despre tensiunile financiare dintre ei.

Conform cărții lui Robert Jobson (un expert regal britanic), după ce a părăsit casa regală în 2020 și s-a mutat în California, Harry a solicitat sprijin financiar familiei sale, provocând o reacție clară și puternică din partea lui Charles.

La rândul său, Harry a evitat comentariile directe și s-a concentrat pe proiectele sale personale și filantropice din Statele Unite, subliniind modul în care conflictele familiale din familia regală pot ajunge în titlurile presei la nivel mondial.

sursa foto: Hepta

Cartea subliniază, de asemenea, regina Elisabeta a II-a i-a delegat lui Charles gestionarea relațiilor cu Harry, în special în chestiuni economice și comunicări familiale.

Surse apropiate lui Harry spun că această carte conține exagerări, dar conflictul ilustrează o provocare mai mare: echilibrarea legăturilor familiale cu responsabilitățile instituționale.

Deși detaliile oficiale despre contactul direct dintre cei doi sunt încă limitate, se știe Harry și Charles s-au întâlnit deja la Londra în 2025, în prima lor întâlnire față în față după o lungă perioadă de înstrăinare.

