Spune adio limitei de 100 ml de lichide în avioane: regulile privind bagajele de mână din UE se vor schimba în 2026

Uniunea Europeană va unifica definitiv regulile privind bagajele de mână în 2026, eliminând și restricția de 100 ml pentru lichide, iar asta datorită noii tehnologii de scanare, scrie Que.es.

Anul 2026 marchează un punct de cotitură pentru transportul aerian în Europa. După aproape două decenii de limitări stricte și reglementări care variau de la o companie aeriană la alta, Uniunea Europeană a implementat o reglementare care simplifică experiența pasagerilor. Cea mai așteptată veste este că limita de 100 ml pentru lichidele din bagajul de mână va fi eliminată pe aeroporturile care și-au finalizat modernizările tehnologice, uniformizând și criteriile în întreaga Uniune Europeană.

Cheia acestei schimbări constă în implementarea masivă a scanerelor de tomografie computerizată (CT), cunoscute din punct de vedere tehnic sub denumirea de standarde C3.

Aceste dispozitive de ultimă generație permit generarea de imagini tridimensionale de înaltă rezoluție ale conținutului valizelor, facilitând detectarea substanțelor explozive sau periculoase de către agenții de securitate, fără a fi nevoie ca pasagerul să scoată containerele din bagaj, spune publicația.

Datorită acestei tehnologii, călătorii nu mai trebuie să separe lichidele în pungi de plastic transparente de un litru sau să se limiteze la recipiente minuscule. Din 2026, vor fi permise recipiente de dimensiuni standard, similare cu cele pe care le-am folosi acasă, cu condiția, evident, ca aeroportul de plecare să dispună de aceste sisteme.

De asemenea, UE a depus eforturi pentru a se asigura că principalele centre de transport aerian din Spania, Franța, Germania și restul statelor membre funcționează în conformitate cu acest standard, într-un mod omogen.

Pe lângă lichide, pachetul de măsuri aprobat de Bruxelles abordează unul dintre cele mai mari puncte de dispută între pasageri și companiile aeriene low-cost: dimensiunile și greutatea bagajelor de mână. Până acum, fiecare companie (în special companiile aeriene low-cost) își stabilea propriile limite, fapt care ce ducea adesea la amenzi neașteptate la poarta de îmbarcare.

Pentru 2026, Comisia Europeană a stabilit un standard de dimensiune minimă obligatorie pe care toate companiile aeriene trebuie să îl respecte, fără costuri suplimentare pentru pasager. Acest standard european pentru bagajele de mână își propune să protejeze drepturile consumatorilor și să garanteze că o valiză acceptată de o companie aeriană tradițională nu este respinsă de un transportator low-cost. Deși companiile aeriene pot oferi în continuare tarife ce includ doar o mică geantă de sub scaun, dimensiunile pentru o valiză de cabină standard (de obicei 55x40x20 cm) au fost protejate legal pentru a preveni concurența neloială.

Impactul direct al acestor noi reguli va fi cel mai vizibil la cozile de la punctele de control de Securitate, căci se estimează că timpul mediu de așteptare la punctele de control de securitate va fi redus la jumătate. Fără a mai fi nevoie ca asagerii să scoată dispozitivele electronice (laptopuri, tablete sau camere foto) sau lichidele din rucsacuri, fluxul de pasageri va fi mult mai constant.

