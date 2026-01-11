Prima pagină » Actualitate » Spune adio limitei de 100 ml de lichide în avioane: regulile privind bagajele de mână din UE se vor schimba în 2026

Spune adio limitei de 100 ml de lichide în avioane: regulile privind bagajele de mână din UE se vor schimba în 2026

11 ian. 2026, 07:24, Actualitate
Spune adio limitei de 100 ml de lichide în avioane: regulile privind bagajele de mână din UE se vor schimba în 2026
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Uniunea Europeană va unifica definitiv regulile privind bagajele de mână în 2026, eliminând și restricția de 100 ml pentru lichide, iar asta datorită noii tehnologii de scanare, scrie Que.es.

Anul 2026 marchează un punct de cotitură pentru transportul aerian în Europa. După aproape două decenii de limitări stricte și reglementări care variau de la o companie aeriană la alta, Uniunea Europeană a implementat o reglementare care simplifică experiența pasagerilor. Cea mai așteptată veste este limita de 100 ml pentru lichidele din bagajul de mână va fi eliminată pe aeroporturile care și-au finalizat modernizările tehnologice, uniformizând și criteriile în întreaga Uniune Europeană.

Cheia acestei schimbări constă în implementarea masivă a scanerelor de tomografie computerizată (CT), cunoscute din punct de vedere tehnic sub denumirea de standarde C3.

Aceste dispozitive de ultimă generație permit generarea de imagini tridimensionale de înaltă rezoluție ale conținutului valizelor, facilitând detectarea substanțelor explozive sau periculoase de către agenții de securitate, fără a fi nevoie ca pasagerul scoată containerele din bagaj, spune publicația.

Datorită acestei tehnologii, călătorii nu mai trebuie separe lichidele în pungi de plastic transparente de un litru sau să se limiteze la recipiente minuscule. Din 2026, vor fi permise recipiente de dimensiuni standard, similare cu cele pe care le-am folosi acasă, cu condiția, evident, ca aeroportul de plecare dispună de aceste sisteme.

De asemenea, UE a depus eforturi pentru a se asigura principalele centre de transport aerian din Spania, Franța, Germania și restul statelor membre funcționează în conformitate cu acest standard, într-un mod omogen.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Pe lângă lichide, pachetul de măsuri aprobat de Bruxelles abordează unul dintre cele mai mari puncte de dispută între pasageri și companiile aeriene low-cost: dimensiunile și greutatea bagajelor de mână. Până acum, fiecare companie (în special companiile aeriene low-cost) își stabilea propriile limite, fapt care ce ducea adesea la amenzi neașteptate la poarta de îmbarcare.

Pentru 2026, Comisia Europeană a stabilit un standard de dimensiune minimă obligatorie pe care toate companiile aeriene trebuie îl respecte, fără costuri suplimentare pentru pasager. Acest standard european pentru bagajele de mână își propune protejeze drepturile consumatorilor și garanteze o valiză acceptată de o companie aeriană tradițională nu este respinsă de un transportator low-cost. Deși companiile aeriene pot oferi în continuare tarife ce includ doar o mică geantă de sub scaun, dimensiunile pentru o valiză de cabină standard (de obicei 55x40x20 cm) au fost protejate legal pentru a preveni concurența neloială.

Impactul direct al acestor noi reguli va fi cel mai vizibil la cozile de la punctele de control de Securitate, căci se estimează timpul mediu de așteptare la punctele de control de securitate va fi redus la jumătate. Fără a mai fi nevoie ca asagerii scoată dispozitivele electronice (laptopuri, tablete sau camere foto) sau lichidele din rucsacuri, fluxul de pasageri va fi mult mai constant.

Autorul recomandă:

Patrick Andre de Hillerin demontează, cu documente, minciuna de PR a lui Nicușor Dan: avionul președintelui a fost escortat de elvețieni într-o banală misiune de poliție aeriană, nu ca un gest de respect

Recomandarea video

Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Donald Trump anunță că SUA vor face „ceva în privința Groenlandei, indiferent dacă le place sau nu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe