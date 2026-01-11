Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu acuza țările europene de ipocrizie politică și lipsă de discernământ privind logistica militară, referitor la ideea trimiterii trupelor de menținere a păcii în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă

Ion Cristoiu: „Nu există comunicat în legătură cu pacea din Ucraina care să nu vorbească de americani”

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că, în critica lor față de intervenția Statelor Unite în Venezuela sau față de încercarea acestora de a lua controlul asupra Groenlandei, țările europene dau dovadă de ipocrizie și de aplicarea unei duble măsuri. Acest fapt reiese din faptul că, în ceea ce privește pacea din Ucraina, spune acesta, Europa s-a bazat constant pe intervenția SUA.

„Pe mine mă miră următorul lucru, până în timpul Războiului Rece, vrei să-mi spui mie că aceste țări erau independente? Era independentă Franța? Păi, nu erau americanii? Hai să fim serioși. Și acum se dau independenți. Care-i independent? Ipocrizia este în felul următor, în loc să zică, ne doare-n cot de americani, nu mă mai interesează, chiar pornim război. Nu există comunicat de-al lor în legătură cu pacea din Ucraina care să nu vorbească de americani. Chiar în cazul Groenlandei, nu e o încălcare. Nu e ceea ce au făcut rușii, că au luat un teritoriu.”

De asemenea, privitor la planurile de trimitere a trupelor de menținere a păcii în Ucraina, Cristoiu afirmă clar că acestea nu ar fi realizabile din punct de vedere logistic.