Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”

Malina Maria Fulga
11 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu acuza țările europene de ipocrizie politică și lipsă de discernământ privind logistica militară, referitor la ideea trimiterii trupelor de menținere a păcii în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă

Ion Cristoiu: „Nu există comunicat în legătură cu pacea din Ucraina care să nu vorbească de americani”

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că, în critica lor față de intervenția Statelor Unite în Venezuela sau față de încercarea acestora de a lua controlul asupra Groenlandei, țările europene dau dovadă de ipocrizie și de aplicarea unei duble măsuri. Acest fapt reiese din faptul că, în ceea ce privește pacea din Ucraina, spune acesta, Europa s-a bazat constant pe intervenția SUA.

„Pe mine mă miră următorul lucru, până în timpul Războiului Rece, vrei să-mi spui mie că aceste țări erau independente? Era independentă Franța? Păi, nu erau americanii? Hai să fim serioși. Și acum se dau independenți. Care-i independent? Ipocrizia este în felul următor, în loc să zică, ne doare-n cot de americani, nu mă mai interesează, chiar pornim război. Nu există comunicat de-al lor în legătură cu pacea din Ucraina care să nu vorbească de americani. Chiar în cazul Groenlandei, nu e o încălcare. Nu e ceea ce au făcut rușii, că au luat un teritoriu.”

De asemenea, privitor la planurile de trimitere a trupelor de menținere a păcii în Ucraina, Cristoiu afirmă clar că acestea nu ar fi realizabile din punct de vedere logistic.

„Când au dat rușii ultimatumul, în iunie 1940, s-a făcut un Consiliu de Coroană unde au participat politruci în frunte cu Carol al II-lea. Și, în timp ce discutau, l-au chemat pe șeful Marelui Stat Major și au zis: „Putem să rezistăm?”. Și el a zis: „Nu”. În cazul de față, e în felul următor, și Merz, și Macron au bătut câmpii. Militaricește, ei spun așa, în cazul unui acord de pace care ar presupune că rușii sunt aici, noi trimitem 20.000 de oameni. Prima întrebare, unde stau? Deci, rușii au cucerit partea asta de Ucraina și sunt aici. Tu vii și aduci vreo 30.000 de inși, îi pui unde? În ce cazăzi, că Ucraina trebuie să-i găzduiască? Ce le dai să mănânce și așa mai departe? Armament? Cum aprovizionezi?”

