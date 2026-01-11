Dan Dungaciu: „Tăcerea Rusiei și Chinei în legătură cu Venezuela a fost asurzitoare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre războiul aflat în desfășurare și despre marile negocieri care se poartă, discret, între puterile globale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi suntem aici în siajul unui război”

Sociologul explică faptul că actualul conflict nu este unul izolat și nici aproape de final. Moscova nu se va opri înainte de atingerea obiectivelor sale. În acest context, există discuții strategice purtate direct cu americanii.

„Noi suntem aici în siajul unui război, care nu știm cum se va opri. Moscova nu se va opri până nu-și atinge obiectivele. Sunt discutate la Anchorage cu americanii, cel mai probabil. Că ei au tăcut pe Venezuela, chinezii au tăcut pe Venezuela. De ce au tăcut chinezii pe Venezuela? Probabil că domnul președinte Xi , când a zis în mesajul de Anul Nou «Poporul chinez se va reunifica», el a știut ce spune în siajul acelor discuții.”, spune invitatul.

„Americanii și-au asigurat petrolul”

Dungaciu vorbește despre miza economică și energetică. Petrolul din Venezuela nu este o descoperire nouă. Statele Unite știau de mult de existența lui. Contextul regional și global îl face însă din nou relevant.