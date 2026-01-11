Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Tăcerea Rusiei și Chinei în legătură cu Venezuela a fost asurzitoare”

Dan Dungaciu: „Tăcerea Rusiei și Chinei în legătură cu Venezuela a fost asurzitoare”

Alexandra Anton Marinescu
11 ian. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Tăcerea Rusiei și Chinei în legătură cu Venezuela a fost asurzitoare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre războiul aflat în desfășurare și despre marile negocieri care se poartă, discret, între puterile globale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi suntem aici în siajul unui război”

Sociologul explică faptul că actualul conflict nu este unul izolat și nici aproape de final. Moscova nu se va opri înainte de atingerea obiectivelor sale. În acest context, există discuții strategice purtate direct cu americanii.

„Noi suntem aici în siajul unui război, care nu știm cum se va opri. Moscova nu se va opri până nu-și atinge obiectivele. Sunt discutate la Anchorage cu americanii, cel mai probabil. Că ei au tăcut pe Venezuela, chinezii au tăcut pe Venezuela. De ce au tăcut chinezii pe Venezuela? Probabil că domnul președinte Xi , când a zis în mesajul de Anul Nou «Poporul chinez se va reunifica», el a știut ce spune în siajul acelor discuții.”, spune invitatul.

„Americanii și-au asigurat petrolul”

Dungaciu vorbește despre miza economică și energetică. Petrolul din Venezuela nu este o descoperire nouă. Statele Unite știau de mult de existența lui. Contextul regional și global îl face însă din nou relevant.

„Americanii și-au asigurat petrolul. Petrolul ăla a fost întotdeauna acolo, să fim serioși. Nu s-au dus acum că nu mai puteau de petrolul lor. Ei au început să devin exportatori. Sigur că nu strică petrolul ăla. Că ai o pungă de petrol, nu se știe ce va fi în Iran, nu se știe și rușii dacă vor să crească prea puternic prețul, dacă îi bombarează în continuare, că unii dintre americani probabil că îi bombarează în continuare pe ruși să le distrugă infrastructura. E un joc. Dar e un joc din ăsta în care cei trei, patru sau cinci, cât spunea strategia de securitate, se întâlnesc să împărățească lumea, dar șeful dintre ei trebuie să fie America. Și Trump asta vrea. Nu îi va lăsa pe chinezi să facă ce vor, nu îi va lăsa pe ruși să facă ce vor. Faptul că chinezii au tăcut, faptul că rușii au tăcut, tăcerea lor a fost asurzitoare.”, afirmă analistul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”
10:00
Dan Dungaciu: „Zelenski pune la dispoziția europenilor viețile soldaților ucraineni”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris”
09:30
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris”
EXCLUSIV Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane
09:00
Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”
08:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”
07:30
Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu va mai rămâne nimic din NATO. Trebuia să se întâmple asta din 1990”
07:00
Ion Cristoiu: „Nu va mai rămâne nimic din NATO. Trebuia să se întâmple asta din 1990”
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Sute de stele din apropierea Pământului ar putea susține viața

Cele mai noi

Trimite acest link pe