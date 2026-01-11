Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin explica contextul istoric și politic care a dus la tensiunile actuale din Venezuela și la intervenția recentă a Statelor Unite în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin afirmă cum conflictul Statelor Unite cu Venezuela nu este unul nou și că are, de fapt, în spate un context istoric mult mai larg, plecând de la resursele naturale din regiune. Acesta explică cum diferitele forme de guvernare au influențat și politica externă, și relațiile cu Statele Unite ale Americii, care în acest moment doresc să revendice resursele de petrol ce fuseseră, cu ani de zile în urmă, concesionate unor firme americane.
„Acest război nu a început acum, cu această intervenție. Acest război este vechi de vreo câteva decenii, încă din perioada lui Hugo Chávez, președintele lor, cel care a modificat constituția, a făcut un fel de revoluție, să-i spunem pașnică, în Venezuela, schimbând constituția și instaurând acest regim bolivarian. Un regim revoluționar care mie nu mi-e foarte simpatic, nu mi-a fost niciodată foarte simpatic, dar asta este o altă discuție. De ce nu mi-a fost simpatic? Pentru că mi s-a părut populist și mi s-a părut puțin flexibil pentru a se integra într-o ordine, cel puțin latino-americană. Nu e neapărat comunist, dar este de un stângism populist, care pe de o parte are niște calități, întrucât se uită și la cetățenii ăia sărmani și încearcă să le răspundă nevoilor, pe de altă parte, încearcă să aducă, și aici e una dintre probleme, resursele naturale ale țării în exploatare națională.”
„Numai că de îndată ce a făcut asta, cum s-a întâmplat, mă rog, dacă vă aduceți aminte din literatură, că și eu tot de acolo știu, în Cuba, când Castro nu era comunist, el a devenit comunist pentru că l-au împins americanii în brațele sovieticilor, a naționalizat resursele naturale ale Cubei. Asta a făcut Chávez, a continuat Maduro. E vorba aici, în primul rând, de companiile petroliere. Nu toate companiile petroliere americane au fost scoase, unele au rămas. În sensul ăsta, domnul Trump spune că nu se înțelege de ce, în sensul ăsta spune că Venezuela a furat petrolul americanilor. Păi, petrolul americanilor este în subsolul Venezuelei. Dar el fusese concesionat unor firme americane, care apoi au fost scoase din joc.”