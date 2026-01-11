Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin explica contextul istoric și politic care a dus la tensiunile actuale din Venezuela și la intervenția recentă a Statelor Unite în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin afirmă cum conflictul Statelor Unite cu Venezuela nu este unul nou și că are, de fapt, în spate un context istoric mult mai larg, plecând de la resursele naturale din regiune. Acesta explică cum diferitele forme de guvernare au influențat și politica externă, și relațiile cu Statele Unite ale Americii, care în acest moment doresc să revendice resursele de petrol ce fuseseră, cu ani de zile în urmă, concesionate unor firme americane.

„Acest război nu a început acum, cu această intervenție. Acest război este vechi de vreo câteva decenii, încă din perioada lui Hugo Chávez, președintele lor, cel care a modificat constituția, a făcut un fel de revoluție, să-i spunem pașnică, în Venezuela, schimbând constituția și instaurând acest regim bolivarian. Un regim revoluționar care mie nu mi-e foarte simpatic, nu mi-a fost niciodată foarte simpatic, dar asta este o altă discuție. De ce nu mi-a fost simpatic? Pentru că mi s-a părut populist și mi s-a părut puțin flexibil pentru a se integra într-o ordine, cel puțin latino-americană. Nu e neapărat comunist, dar este de un stângism populist, care pe de o parte are niște calități, întrucât se uită și la cetățenii ăia sărmani și încearcă să le răspundă nevoilor, pe de altă parte, încearcă să aducă, și aici e una dintre probleme, resursele naturale ale țării în exploatare națională.”