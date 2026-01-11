Prima pagină » Actualitate » Chinezii fac jucării cu inteligență artificială. Ce știe să facă o pisică AI

Chinezii fac jucării cu inteligență artificială. Ce știe să facă o pisică AI

11 ian. 2026, 08:49, Actualitate
Chinezii fac jucării cu inteligență artificială. Ce știe să facă o pisică AI
sursa foto: captura video CNBC

De mult timp, chinezii au fost printre cei mai importanți producători de jucării la nivel mondial. Astfel că, trecerea la jucării cu inteligență artifcială ar fi un pas firesc, susțin analiștii.

Administrația lui Xi Jinping urmărește transforme China într-o putere globală în domeniul AI și încurajează companiile și consumatorii integreze inteligența artificială în afaceri și în viața de zi cu zi, scrie CNBC.

Haivivi este compania care a creat jucăria de pluș CocoMate cu AI. Ea este numai una dintre cele aproximativ 1.500 de firme care activează în industria chineză a jucăriilor cu AI, fiind o piață evaluată la 4 miliarde de dolari.

Startup-ul Chongker din Chengdu a inventat o pisică AI ca animal de companie ce oferă confort. Pisica artificială folosește recunoașterea vocală și memoria stocată în cloud ca săși adapteze comportamentul în funcție de nevoile stăpânului.

Unii oameni vor ca pisica să fie mai zgomotoasă sau obraznică, nu? Iar alții au nevoie doar de una liniștită. Așa ea învață ce tip de comportament îți place”, a spus Sean Xu, director de produse AI la Chongker, pentru sursa citată.

Compania a mai adăugat o funcție specială pe care o consideră importantă pentru a ajuta animalul creeze o legătură puternică cu stăpânul său, și anume, o simulare a bătăilor inimii.

Impulsul electronic se declanșează după ce stăpânul ține animalul AI strâns în brațe timp de 10 secunde. Xu susține senzația ajută persoana se calmeze”.

Un nou studiu efectuat de organizația non-profit americană Public Interest Research Group (PIRG) arată efectele jucăriilor cu inteligență artificială asupra copiilor mici nu sunt încă pe deplin înțelese. Astfel, crcetările PIRG au descoperit unele jucării au oferit utilizatorilor informații inadecvate sau periculoase și au ridicat probleme legate de confidențialitate.

Multe dintre aceste jucării folosesc modele de limbaj complexe”, a spus Tom van Dillen, consultant tehnologic. Uneori aceste jucării pot spune lucruri care nu sunt reale. Acum, producătorii de jucării fac multe eforturi pentru a introduce mecanisme de siguranță”, a mai adăugat acesta.

Autorul recomandă:

Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american

Recomandarea video

Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Sute de stele din apropierea Pământului ar putea susține viața
METEO Minus 25 de grade Celsius în „Antarctica României”, potrivit meteorologilor Accuweather
09:23
Minus 25 de grade Celsius în „Antarctica României”, potrivit meteorologilor Accuweather
EXCLUSIV Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane
09:00
Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”
08:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina”
METEO În timp ce gerul și zăpada devorează jumătate din Europa, există un loc aproape de România unde sunt 27ºC și se face plajă, în mijlocul lui ianuarie
07:48
În timp ce gerul și zăpada devorează jumătate din Europa, există un loc aproape de România unde sunt 27ºC și se face plajă, în mijlocul lui ianuarie
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”
07:30
Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii”
UTILE Spune adio limitei de 100 ml de lichide în avioane: regulile privind bagajele de mână din UE se vor schimba în 2026
07:24
Spune adio limitei de 100 ml de lichide în avioane: regulile privind bagajele de mână din UE se vor schimba în 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe