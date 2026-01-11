Chinezii fac jucării cu inteligență artificială. Ce știe să facă o pisică AI

De mult timp, chinezii au fost printre cei mai importanți producători de jucării la nivel mondial. Astfel că, trecerea la jucării cu inteligență artifcială ar fi un pas firesc, susțin analiștii.

Administrația lui Xi Jinping urmărește să transforme China într-o putere globală în domeniul AI și încurajează companiile și consumatorii să integreze inteligența artificială în afaceri și în viața de zi cu zi, scrie CNBC.

Haivivi este compania care a creat jucăria de pluș CocoMate cu AI. Ea este numai una dintre cele aproximativ 1.500 de firme care activează în industria chineză a jucăriilor cu AI, fiind o piață evaluată la 4 miliarde de dolari.

Startup-ul Chongker din Chengdu a inventat o pisică AI ca animal de companie ce oferă confort. Pisica artificială folosește recunoașterea vocală și memoria stocată în cloud ca să–și adapteze comportamentul în funcție de nevoile stăpânului.

„Unii oameni vor ca pisica să fie mai zgomotoasă sau obraznică, nu? Iar alții au nevoie doar de una liniștită. Așa că ea învață ce tip de comportament îți place”, a spus Sean Xu, director de produse AI la Chongker, pentru sursa citată.

Compania a mai adăugat o funcție specială pe care o consideră importantă pentru a ajuta animalul să creeze o legătură puternică cu stăpânul său, și anume, o simulare a bătăilor inimii.

Impulsul electronic se declanșează după ce stăpânul ține animalul AI strâns în brațe timp de 10 secunde. Xu susține că senzația ajută persoana să se „calmeze”.

Un nou studiu efectuat de organizația non-profit americană Public Interest Research Group (PIRG) arată că efectele jucăriilor cu inteligență artificială asupra copiilor mici nu sunt încă pe deplin înțelese. Astfel, crcetările PIRG au descoperit că unele jucării au oferit utilizatorilor informații inadecvate sau periculoase și au ridicat probleme legate de confidențialitate.

„Multe dintre aceste jucării folosesc modele de limbaj complexe”, a spus Tom van Dillen, consultant tehnologic. „Uneori aceste jucării pot spune lucruri care nu sunt reale. Acum, producătorii de jucării fac multe eforturi pentru a introduce mecanisme de siguranță”, a mai adăugat acesta.

