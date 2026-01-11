Prima pagină » Actualitate » În timp ce gerul și zăpada devorează jumătate din Europa, există un loc aproape de România unde sunt 27ºC și se face plajă, în mijlocul lui ianuarie

În timp ce gerul și zăpada devorează jumătate din Europa, există un loc aproape de România unde sunt 27ºC și se face plajă, în mijlocul lui ianuarie

11 ian. 2026, 07:48, Actualitate
În timp ce gerul și zăpada devorează jumătate din Europa, există un loc aproape de România unde sunt 27ºC și se face plajă, în mijlocul lui ianuarie

Este cel mai nebunesc eveniment din istoria climatică europeană”, potrivit unor experți, scrie xataca.com. În timp ce Spania sau alte țări din Europa pregăteau experimenteze cele mai reci noapți din ultimii 40 de ani, iar Europa de Vest se confrunta cufurtună de frig și zăpadă, există părți ale continentului unde practic este vară. Și nu, nu este o glumă: pe 7 ianuarie, pe insula grecească Creta au fost oameni care au dormit noaptea cu aerul condiționat pornit.

Se întâmplă în Grecia, deci, și sunt recorduri în toată Mediterana centrală și de est, din Algeria până în Turcia (cu singura excepție a Italiei), spun meteorologii.

Temperaturile absolute (pe baza datelor de la Observatorul Național Grec din Atena) sunt uimitoare: vorbim despre 27,5 grade Celsius în seara de 7 ianuarie 2026, în Falasarma, și 25,3 în Neapolis. Noaptea.

Cu alte cuvinte, vorbim despre temperaturi similare cu cele din luna august. A fost cea mai caldă noapte a Europei, în timp ce o parte a continentului a rămas izolată sub zăpadă? Se pare da. Și nu doar datorită datelor specifice (e posibil ca recordul Greciei pentru cea mai caldă noapte nu fie doborât: Falasarna a atins 28,3 grade Celsius în 2021), ci pentru că căldura este la fel de răspândită ca zăpada, în Vest. De altfel, s-au înregistrat temperaturi nocturne de 16°C în Sevastopol (Crimeea) și 13°C în Tuapse (Rusia), scrie publicația citată.

Imaginea unei Europe împărțite în două este izbitoare. Dar se pune întrebarea de ce? Și răspunsul este simplu: un current jet extrem de ondulat. În timp ce în vest circulația atmosferică aduce aer arctic, în est, o dorsală gigantică favorizează vânturile de sudsud-vest.

Autorul recomandă:

Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius

Recomandarea video

Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Sute de stele din apropierea Pământului ar putea susține viața

Cele mai noi

Trimite acest link pe