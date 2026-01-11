În timp ce gerul și zăpada devorează jumătate din Europa, există un loc aproape de România unde sunt 27ºC și se face plajă, în mijlocul lui ianuarie

Este „cel mai nebunesc eveniment din istoria climatică europeană”, potrivit unor experți, scrie xataca.com. În timp ce Spania sau alte țări din Europa pregăteau să experimenteze cele mai reci noapți din ultimii 40 de ani, iar Europa de Vest se confrunta cufurtună de frig și zăpadă, există părți ale continentului unde practic este vară. Și nu, nu este o glumă: pe 7 ianuarie, pe insula grecească Creta au fost oameni care au dormit noaptea cu aerul condiționat pornit.

Se întâmplă în Grecia, deci, și sunt recorduri în toată Mediterana centrală și de est, din Algeria până în Turcia (cu singura excepție a Italiei), spun meteorologii.

Temperaturile absolute (pe baza datelor de la Observatorul Național Grec din Atena) sunt uimitoare: vorbim despre 27,5 grade Celsius în seara de 7 ianuarie 2026, în Falasarma, și 25,3 în Neapolis. Noaptea.

Cu alte cuvinte, vorbim despre temperaturi similare cu cele din luna august. A fost cea mai caldă noapte a Europei, în timp ce o parte a continentului a rămas izolată sub zăpadă? Se pare că da. Și nu doar datorită datelor specifice (e posibil ca recordul Greciei pentru cea mai caldă noapte să nu fie doborât: Falasarna a atins 28,3 grade Celsius în 2021), ci pentru că căldura este la fel de răspândită ca zăpada, în Vest. De altfel, s-au înregistrat temperaturi nocturne de 16°C în Sevastopol (Crimeea) și 13°C în Tuapse (Rusia), scrie publicația citată.

Imaginea unei Europe împărțite în două este izbitoare. Dar se pune întrebarea de ce? Și răspunsul este simplu: un current jet extrem de ondulat. În timp ce în vest circulația atmosferică aduce aer arctic, în est, o dorsală gigantică favorizează vânturile de sud–sud-vest.

