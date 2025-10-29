ISC a participat la Târgul Locurilor de Muncă. Ce posturi oferă Inspectoratul de Stat în Construcții

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a participat, alături de alte 14 autorități și instituții publice, la cea de-a III-a ediție a Târgului Locurilor de Muncă, eveniment organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).

Potrivit ISC, inițiativa s-a adresat persoanelor interesate să urmeze o carieră în administrația publică, oferind o platformă de dialog între instituții și viitorii funcționari publici.

„Reprezentanții ISC au interacționat cu numeroși tineri interesați de oportunitățile profesionale din sectorul public, oferind informații esențiale despre etapele procesului de recrutare, cerințele privind constituirea dosarului de concurs și așteptările instituționale legate de activitatea profesională în cadrul instituției”, transmit reprezentanții ISC.

ISC a anunțat deschiderea unui număr de 67 de funcții publice

Potrivit sursei citate, participanții au aflat, de asemenea, detalii despre Planul de Recrutare și Planul de Promovare în funcții publice de conducere pentru perioada 2025–2026, planuri care urmăresc atragerea și dezvoltarea unei noi generații de funcționari publici bine pregătiți.

În acest context, ISC a anunțat deschiderea unui număr de 67 de funcții publice în cadrul instituției, după cum urmează:

4 posturi de consilier debutant și asistent ;

; 4 posturi de consilier juridic – grad profesional asistent ;

; 59 de posturi de inspector în construcții, repartizate pe următoarele grade profesionale: debutant, asistent, principal și superior.

Selecția pentru aceste funcții se realizează în funcție de nivelul studiilor și experiența profesională a candidaților, după cum urmează: