Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat în 2025 nu a schimbat nimic din ce știm noi despre diversiunile sistemului”

Andrei Rosz
26 dec. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cine a creat statul paralel și cum lucrează acesta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dacă luăm tot ce s-a întâmplat anul ăsta, pus la cale de statul paralel, stat care a fost creat de Traian Băsescu, fie-i numele binecuvântat, asta va rămâne… L-a preluat la cheie Klaus Iohannis și acum l-a preluat și ăsta. Adică asta am vrut să subliniez. O noutate.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cine a creat statul paralel și cum acționează acest mecanism. Acesta a început prin a remarca faptul că nu se mai vorbește de război hibrid. Jurnalistul a completat că în diversiunea din justiție, nici rușii nu par să mai apară. Ironic, acesta a menționat că poate evenimentul anului este fix dispariția rușilor. Cristoiu susține că statul paralel a fost creat de Traian Băsescu și livrat la cheie către Iohannis și către Nicușor Dan.

„Aș zice mai degrabă așa, că nu există război hibrid. Ia, uite că la diversiunea cu justiția nu a apărut războiul hibrid. Nu, nu au mai apărut nici rușii. Au dispărut rușii. Evenimentul anului este că au fost câteva zile fără ruși. Gata, nu au mai fost rușii. Nu, cum adică? Cum după ce a ajuns Nicușor Dan președinte au dispărut rușii? Dimpotrivă. Amenințarea a rămas. Tot ce s-a petrecut anul ăsta nu a schimbat nimic așa din ceea ce știm noi din diversiuni. Da, sunt de acord cu evenimentul. Eu am vrut… Uite, mi-am amintit. Dacă luăm tot ce s-a întâmplat anul ăsta, pus la cale de statul paralel, stat care a fost creat de Traian Băsescu, fie-i numele binecuvântat, asta va rămâne… L-a preluat la cheie Klaus Iohannis și acum l-a preluat și ăsta. Adică asta am vrut să subliniez. O noutate. Adică te așteptai ca nici măcar… Nu, nici efortul de fantezie. De regulă, de exemplu, ar fi trebuit ca acuma, mă, în diversiuni, într-un anumit eveniment, să se schimbe ceva. La Klaus Iohannis, la fel. Diferă cu ceva de anunțul Emil Constantinescu că nu mai candidează? Tot așa, adică ne-am trezit brusc când deodată a demisionat. Ceea ce înseamnă, confirmă că există mecanismul în care te duci la tipi și spui ceva și se rezolvă. Întrebarea care este, se va petrece la fel, anul viitor, și cu Nicușor Dan?”, a explicat jurnalistul.

