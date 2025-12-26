Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat în 2025 nu a schimbat nimic din ce știm noi despre diversiunile sistemului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cine a creat statul paralel și cum lucrează acesta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dacă luăm tot ce s-a întâmplat anul ăsta, pus la cale de statul paralel, stat care a fost creat de Traian Băsescu, fie-i numele binecuvântat, asta va rămâne… L-a preluat la cheie Klaus Iohannis și acum l-a preluat și ăsta. Adică asta am vrut să subliniez. O noutate.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cine a creat statul paralel și cum acționează acest mecanism. Acesta a început prin a remarca faptul că nu se mai vorbește de război hibrid. Jurnalistul a completat că în diversiunea din justiție, nici rușii nu par să mai apară. Ironic, acesta a menționat că poate evenimentul anului este fix dispariția rușilor. Cristoiu susține că statul paralel a fost creat de Traian Băsescu și livrat la cheie către Iohannis și către Nicușor Dan.