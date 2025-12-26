Prima pagină » Actualitate » Mai mult decât un simplu simbol al iubirii. Vâscul, planta care aduce beneficii ecosistemului și sprijină medicina

Mai mult decât un simplu simbol al iubirii. Vâscul, planta care aduce beneficii ecosistemului și sprijină medicina

26 dec. 2025, 12:15, Actualitate
Mai mult decât un simplu simbol al iubirii. Vâscul, planta care aduce beneficii ecosistemului și sprijină medicina

V-ați gândit vreodată că vâscul poate fi privit mai mult decât un simplu simbol al iubirii? Este o plantă nu doar asociată cu dragostea și norocul, ci poate acționat precum un parazit în ecosisteme și poate sprijini medicina, susțin cercetătorii. Vezi AICI de ce este bine să ai vâsc în noaptea de Revelion.

Multe persoane aleg să respecte tradiția de a se săruta sub vâsc sau de a avea această plantă în casă, în noaptea de Revelion. Se spune că atrage norocul în sânul familiei, anul următor. Totuși, cercetătorii privesc dincolo de aparențe și de simbolismul pe care îl are. Planta poate aduce beneficii ecosistemului în care se dezvoltă, fiind considerată „plantă parazit”. De altfel, poate salva specii și inspiră tratamente oncologice.

Privind dintr-o perspectivă biologică, vâscul poate fi o plantă spectaculoasă. Multe dintre speciile de vâsc nu pot supraviețui, dacă nu au o plantă pe care să o paraziteze.

Mai mult decât un simplu simbol al iubirii. Vâscul, planta care aduce beneficii ecosistemului și sprijină medicina

Vâscul, planta care aduce beneficii ecosistemului și sprijină medicina / foto: Shutterstock

Vâscul, „planta parazit” care se hrănește din arbori

Deși planta are o fragilitate aparte, este codependentă de existența alteia, și anume a plantei pe care o parazitează, fiind considerată „planta gazdă”. Vâscul, pentru a supraviețui, trebuie să se conecteze la sistemul vascular al gazdei. În acest mod, extrage apa și nutrienții.

Potrivit unor cercetări, vâscul poate fi o plantă benefică pentru ecosistem, inclusiv pentru planta gazdă. Există sute de specii de vâsc la nivel global, iar bobițele plantei sunt esențiale pentru răspândirea ei. Există și cazuri de „parazit pe parazit”. Specia Tristerix corymbosus, în Anzii chilieni, se dezvoltă la altitudini foarte mari pe copaci. În unele cazuri, arborii sunt uciși de plantă, susține botanistul Francisco Fontúrbel, notează National Geographic.

În alte culturi, vâscul e privit ca plantă „minune” în medicină. În America de Sud, populațiile indigene îl utilizează în scopuri medicale de generații întregi. De pildă, planta e folosită pentru gripă și dureri de stomac, dar și pentru vindecarea unor fracturi. Se consideră că planta are capacitatea de a strânge compuși secundari din planta – gazdă, ceea ce îi oferă proprietăți ale efectelor terapeutice.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
15 lucruri mai puțin știute despre Chris Rea
EXCLUSIV Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
14:00
Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
FLASH NEWS Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari
13:55
Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari
GALERIE FOTO Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026
13:23
Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026
FLASH NEWS Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
13:22
Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
FLASH NEWS Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
13:19
Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
ECONOMIE Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash
13:06
Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash

Cele mai noi