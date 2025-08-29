ISC supervizează calitatea lucrărilor la Planșeul Unirii. Proiectul este în grafic

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) supervizează calitatea lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii. Inspectorii vizitează periodic șantierul din centrul Bucureștiului.

Specialiștii ISC vizitează periodic și în faze determinante șantierul de la Planșeul Unirii – structură consolidată și reabilitată de Primăria Sectorului 4.

Practic, inginerii ISC supervizează calitatea lucrărilor la structura de beton din Piața Unirii. „ISC susține acest proiect atât de important pentru București și este alături de autoritatea locală care este implicată în refacerea Planșeului, respectiv Primăria Sectorului 4”, spun reprezentanții ISC.

ISC, cea mai mare instituție din România care are în responsabilitate verificarea calității construcțiilor

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), cea mai mare instituție din România care are în responsabilitate verificarea calității construcțiilor, își are originea în Corpul Tehnic al Lucrărilor Publice, înfiinţat în anul 1862, prin decret de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ca serviciu de inspecţie pentru lucrările publice.

ISC are o tradiţie de aproape 150 de ani în ceea ce privește activităţile de control în domeniul construcţiilor.

Potrivit reprezentanților instituției, „Inspectoratul de Stat în Construcţii urmăreşte adaptarea programelor de activităţi la condiţiile concrete ale pieţei construcţiilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor pe care le are în dezvoltarea economică a ţării şi realizarea politicilor sectoriale din domeniu, ca parte a Programelor Naţionale de Dezvoltare a României”.

Planșeul Unirii. În ce stadiu sunt lucrările la structura de beton din centrul Bucureștiului

În ceea ce privește Planșeul Unirii, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, joi, care este stadiul lucrărilor de pe șantierul care a fost deschis la începutul verii 2025.

„La un scurt rezumat, avem următoarele date: în zona Hanul lui Manuc s-au făcut deja 80 de piloți forați din totalul de 254 de astfel de coloane de beton pe care se va sprijini noul planșeu, și care vor deveni parte integrantă a noii construcții. În total, avem până acum aproximativ 350 de mii de kilograme de armătură în piloți, 2.500 de metri cubi de beton deja turnat. Vechiul Planșeu a fost dezafectat”, a transmis, joi, primarul Sectorului 4.