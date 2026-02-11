Prima pagină » Actualitate » Florin Talpan mută decisiv în procesul prin care CSA Steaua îi cere lui Gigi Becali daune de 37.000.000 de euro: „Am făcut toate demersurile”

11 feb. 2026, 08:47, Actualitate
Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Florin Talpan a vorbit despre toate „piedicile” pe care șefii clubului Steaua i le-ar pune în încercarea de a recupera prejudiciul de 37.000.000 din procesul intentat lui FCSB.

CSA Steaua a avut câștig de cauză atât în procesul privind palmaresul legendarei echipe a Armatei, cât și în cel prin care FCSB a solicitat anularea tuturor mărcilor deținute de CSA.

Talpan: „Sunt stopat să fac anumite lucruri”

Acum, s-a ajuns în faza în care va fi reluat procesul privind despăgubirile de 37 de milioane de euro pe care CSA Steaua le cere societății controlate de Gigi Becali. Primul termen de judecată a fost fixat pentru 8 aprilie, la Tribunalul București, scrie PROSPORT.

Chiar dacă a întreprins toate demersurile necesare pentru a câștiga acest proces legat de recuperarea prejudiciului, Florin Talpan spune că se lovește de un obstacol neașteptat: nu poate merge în instanță fiind blocat chiar de conducerea CSA Steaua!

Mai mult, juristul Clubului Sportiv al Armatei a criticat decizia MApN de a trimite Corpul de control la „Steaua”. În opinia sa, scopul urmărit este acela de a mușamaliza neregulile de la club.

„Mă lupt pentru lucrul acesta (n.r. – să câștige procesul pentru prejudiciu). De fapt, am făcut toate demersurile, dar sunt stopat să fac anumite lucruri, pentru că sunt împiedicat să mă duc în instanță. Înțelegeți?! Se face prezența! Vine Corpul de control să facă prezența. Auziți cu ce se ocupă Corpul de control la Ministerul Apărării Naționale! Factorii politici se bagă peste Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Echipa de audit stă efectiv de nouă luni la CSA. Practic, își bate joc și frânează activitatea… îmi verifică mie dosarele câștigate niște persoane care n-au fost niciodată prin instanțe, habar n-au ce e cu ei!

Corpul de control a mușamalizat toate neregulile pe care le-am spus eu. La Corpul de control este un personaj care trebuia să fie demult demis”, a declarat Florin Talpan.

Ce încearcă să facă FCSB

În acest război juridic dus cu CSA Steaua, avocații FCSB nu stau cu mâinile în sân. Potrivit sursei citate, până la prima înfățișare în procesul pentru prejudiciu, FCSB se va adresa Curții Constituționale a României (CCR), la 17 februarie, cu o solicitare de modificare a Legii mărcilor.

Dacă primește un verdict favorabil, atunci FCSB iese în câștig fiindcă decizia din 2014, prin care echipei lui Gigi Becali i-a fost retrasă marca „Steaua”, ar putea fi anulată în instanță.

