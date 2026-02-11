Gigi Becali l-a ATACAT pe Daniel Pancu. De unde au plecat contrele. „Vorbește aiurea. Greșește”

Gigi Becali l-a contrazis pe Daniel Pancu, după ce antrenorul de la CFR Cluj a făcut declarații despre Bergodi.

La CFR Cluj – U Cluj a fost un scandal uriaș între Bergodi și Cordea, Pancu l-a atacat dur pe italian, iar acum după meciul din Cupa României cu Rapid antrenorul formației din Gruia a continuat pe același ton.

Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Pancu. De unde au plecat contrele. „Vorbește aiurea. Greșește”

„Pancu e băiat bun, dar vorbește aiurea. Că granițe, că nu avem urmași. E vorba că omul ăla e antrenor. Nu e italian, e antrenor. Dacă, de exemplu, făcea alte lucruri, împotriva cuiva, da. Dar el a făcut astea ca antrenor.

Bergodi se consideră și puțin român, după 20 de ani în România, poate fi asimilat. Dar nu vreau să comentez de Pancu, e băiat bun, dar vorbește aiurea. Vrea să fie orgolios. Greșește încă o dată. Putea să zică că a greșit. Dar a fost orgolios. Trebuie suspendări drastice. Bergodi are comportamentul ăsta. Eu i-am fost patron. Doar am intrat în vestiar și a început să țipe. Nu e om rău, dar e irascibil. Nu e în regulă. Nu e prima dată.

Nu e vorba de interes aici. Cum vorbește lumea de mine, că nu am fost ușă de Biserică, dar să te duci pe teren să te iei la bătaie cu jucătorii… Trebuie o hotărâre să se învețe minte toți. Sau cum să te duci tu ca jucător să înjuri în tușă. Dacă era în timpul meciului, ce se întâmpla? Era bătaie totală? O situație din asta poate influența clasamentul. Poate o echipă să piardă la masa verde să influențeze campionatul. Trebuie să se dea o hotărâre drastică, să se încheie cu astea”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

„M-am prăpădit de râs”

Daniel Pancu, după meciul cu Rapid din Cupa României a declarat: „Văzând multe reacții după care m-am prăpădit de râs, am realizat că nu mai poți spune străin unui om cu alt pașaport. Am înțeles cu nu avem strămoși și nu avem viitor. Am fost și eu în străinătate și zeci de milioane de oameni apreciază România și datorită mie. Trăim într-o lume sensibilă, e mai bine să tac, dacă se dorește să tac”.