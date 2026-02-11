H.D. Hartmann: „Epstein a cerut în 2007 să fie introdus la Putin, a greșit”

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, H.D. Hartmann a analizat momentul-cheie care, în opinia sa, a declanșat prăbușirea lui Jeffrey Epstein: tentativa acestuia de a ajunge la Vladimir Putin, în anul 2007. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Hartmann a afirmat că Epstein a încercat să forțeze accesul la liderul de la Kremlin fără a avea o acoperire sau o aprobare oficială din partea structurilor americane de putere. El ar fi cerut să fie „introdus” la Putin, gest considerat o încălcare gravă a regulilor jocului geopolitic.

Potrivit analistului, acest demers a atras imediat atenția structurilor din deep state-ul american, care ar fi interpretat inițiativa lui Epstein ca o tentativă neautorizată de interferență strategică.

H.D. Hartmann: „Eu cred că Epstein a greșit în 2007, când a încercat să se bage peste Putin. El a cerut rețelei oficial să i se găsească omul să îl ducă la Putin. În acea secundă, cineva din deep state-ul american a zis: ce cauți acolo fără aprobarea noastră? Deep state-ul american i-a dat primul semnal în 2007.”

