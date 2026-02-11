Prima pagină » Actualitate » Accident mortal pe DN1. Un bărbat a murit, după impacul dintre un autoturism și o autoutilitară

Accident mortal pe DN1. Un bărbat a murit, după impacul dintre un autoturism și o autoutilitară

11 feb. 2026, 08:40, Actualitate
Accident mortal pe DN1. Un bărbat a murit, după impacul dintre un autoturism și o autoutilitară

Un accident mortal a avut loc pe DN1, în zona Comarnic, miercuri dimineață, 11 februarie 2026. În urma unui impact dintre un autoturism și o autoutilitară, un bărbat în vârstă de 68 de ani a decedat.

Un accident mortal a avut loc, miercuri dimineață, în zona Comarnic, județul Prahova. Potrivit informațiilor, un bărbat în vârstă de 68 de ani a murit, în urma unui impact dintre un autoturism și o autoutilitară, scrie Mediafax.

Accident grav pe DN1, miercuri dimineață

Potrivit primelor informații, bărbatul de 68 de ani ar fi pierdut controlul direcției și, apoi, ar fi pătruns pe sensul opus de mers. A intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 59 de ani. În urma impactului, componente ale autoutilitarei au fost proiectate într-un alt vehicul care se deplasa pe sensul de mers către București. Autoturismul era condus de un bărbat de 55 de ani.

La fața locului s-au deplasat echipajele de salvare. În cazul bărbatului de 68 de ani s-au dispus efectuarea manevrelor de resuscitare. Leziunile au fost incompatibile cu viața și echipajul a declarat decesul bărbatului.

Ce transmite ISU Prahova

„În această dimineață, în jurul orei 06:30, pe DN1, în localitatea Comarnic, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autotren (TIR). Autoturismul a intrat în coliziune cu partea din spate a TIR-ului.

La fața locului au intervenit de urgență o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Comarnic, o ambulanță SMURD de la Detașamentul Sinaia și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) de la Detașamentul 2 Ploiești.

În urma impactului, o persoană de sex masculin a rămas încarcerată și se afla în stare de inconștiență. Pompierii au acționat pentru descarcerarea victimei, aceasta fiind extrasă, moment în care au fost începute manevrele de resuscitare.

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor echipajelor de intervenție, victima, bărbat în vârstă de 68 ani, a fost declarată decedată”, a transmis ISU Prahova.

Accident mortal în zona Comarnic

Ce transmite Infotrafic

Pe site-ul Poliției Române, centrul InfoTrafic anunță faptul că la kilometrul 107, pe DN1 Ploiești – Brașov, traficul rutier este oprit pe un sens, iar circulația are loc alternativ pe celălalt fir.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 1 Ploiești-Brașov, la kilometrul 107, în zona localității Comarnic, județul Prahova, a avut loc un accident rutier între un autoturism și un autotren, soldat cu rănirea gravă a conducătorului autoturismului, ce primește îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier este oprit pe sensul de urcare spre Brașov, circulându-se alternativ pe celălalt fir. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 08:00”, se arată pe site-ul poliției.

De asemenea, centrul InfoTrafic mai menționează că circulaţia se desfăşoară pe un carosabil umed pe mai multe drumuri din ţară. Și anume, autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești A7 Ploiești – Adjud și DN 1 Ploiești – Brașov. Vizibilitatea nu a fost afectată.

