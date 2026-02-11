Atac ucrainean de amploare asupra infrastructurii militare și a bazelor de drone rusești din Donetsk, Zaporojie și Kursk

Forțele armate ale Ucraina au atacat o serie de unități rusești de drone, centre de reparații și depozite de combustibil din teritorii ocupate din Ucraina, dar și din Federația Rusă, într-o ofensivă militară menită să slăbească capacitatea de luptă a Moscovei.

Armata ucraineană a lansat un atac de amploare împotriva țintelor militare rusești din teritoriile ucrainene ocupate și din interiorul Rusiei, în cadrul eforturilor de a reduce capacitatea ofensivă a Moscovei, a anunțat marți, 10 februarie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie KievPost.com.

Trupele ucrainene au lovit o unitate rusă de reparații din satul Yalta, situat în regiunea ocupată Donetsk.

De asemenea, în regiunea ocupată Zaporojie, forțele ucrainene au atacat un centru de instruire pentru piloți de drone și un amplasament de producție de drone (FPV), aflat în apropiere de localitatea Komysh-Zoria. Conform aceleiași surse, au fost vizate și concentrări de trupe rusești din zona Kliborobne.

Totodată, un post de comandă pentru drone, asociat centrului rus Rubikon, a fost lovit în apropierea localității Vysoke, tot pe teritoriul ocupat al regiunii Zaporojie.

Atacuri similare au fost raportate și pe teritoriul Rusiei. În regiunea Kursk, forțele ucrainene au înregistrat luni o lovitură asupra unui post de comandă rusesc pentru drone, situat în apropierea satului Tyotkino.

În regiunea Donetsk, trupele ucrainene au atacat un depozit de combustibil și lubrifianți din apropierea localității Fedorivka. Statul Major ucrainean a precizat că pierderile suferite de partea rusă și amploarea pagubelor materiale sunt însemnate.

Recomandarea autorului:

Franța accelerează cooperarea militară cu Ucraina. Parisul se pregătește să livreze Kievului un nou lot de avioane Mirage 2000